Μπορεί να… καίει αλλά είναι «θαυματουργό»: Προστατεύει από έμφραγμα κι εγκεφαλικό (Photo)

Νέα ευρήματα ότι τα καυτερά φαγητά δρουν προστατευτικά έναντι των καρδιαγγειακών επεισοδίων, αποκαλύπτει μια νέα μελέτη.

Τα καυτερά φαγητά μπορεί να προσθέτουν χρόνια στη ζωή, αναφέρουν Ιταλοί επιστήμονες. Σε μελέτη με χιλιάδες εθελοντές ανακάλυψαν πως όσοι έτρωγαν συχνά τσίλι, είχαν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από έμφραγμα και εγκεφαλικό.

Το όφελος αυτό φάνηκε να είναι πιο ισχυρό σε όσους δεν έπασχαν από υπέρταση. Φάνηκε επίσης να είναι ανεξάρτητο από το είδος της διατροφής που ακολουθούσαν οι εθελοντές (μεσογειακή ή άλλου τύπου, πιο ανθυγιεινή).

Τη μελέτη πραγματοποίησαν επιστήμονες από το Νευρολογικό Ινστιτούτο Neuromed IRCCS και άλλα ιταλικά ερευνητικά κέντρα. Τα ευρήματά της δημοσιεύονται στην ιατρική επιθεώρηση Journal of the American College of Cardiology.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές στο άρθρο τους, εξέτασαν την κατανάλωση τσίλι και τις πιθανές συσχετίσεις της με την υγεία σε 22.811 άνδρες και γυναίκες. Οι ερευνητές τους χώρισαν σε ομάδες, αναλόγως με την κατανάλωση τσίλι. Αυτή κυμαινόταν από «καμία/σπάνια» έως «συχνότερα από 4 φορές την εβδομάδα».

Συνολικά, το 24% των ερωτηθέντων είπαν ότι έτρωγαν τακτικά καυτερές πιπεριές τσίλι. Αντιθέτως, το ένα τρίτο είπαν ότι δεν έτρωγαν καθόλου.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν επί 8,2 χρόνια την πορεία της υγείας των εθελοντών. Στη διάρκειά τους καταγράφηκαν 1.236 θάνατοι.

Όπως έδειξε η ανάλυση των στοιχείων τους, στους εθελοντές που έτρωγαν συχνότερα τσίλι η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά αίτια ήταν μειωμένη κατά 34%. Αντίστοιχα, η θνησιμότητα από κάθε αιτία ήταν μειωμένη κατά 23%.

Επιπλέον, η συχνή κατανάλωση τσίλι συσχετίσθηκε με μείωση κατά:

44% του κινδύνου θανάτου από ισχαιμική καρδιοπάθεια

61% του κινδύνου θανάτου από εγκεφαλικό επεισόδιο

Οι εθελοντές που έτρωγαν αρκετές φορές την εβδομάδα τσίλι είχαν επίσης 10% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο. Ωστόσο το εύρημα αυτό δεν θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό από τους ερευνητές.

Τα οφέλη του τσίλι παρατηρήθηκαν ανεξάρτητα από το αν οι εθελοντές ακολουθούσαν μια υγιεινή, μεσογειακή διατροφή ή μια πιο ανθυγιεινή, δυτικού τύπου διατροφή.

Πλούσια σε αντιοξειδωτικά

«Τα καυτερά φαγητά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διατροφικής κουλτούρας μας», δήλωσε η επιβλέπουσα ερευνήτρια Dr Licia Iacoviello, καθηγήτρια Γενετικής & Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Campobasso.

Και συνέχισε: «Το τσίλι υπάρχει παντού, ακόμα και στα μπαλκόνια των ιταλικών σπιτιών. Στο πέρασμα των αιώνων έχουν αποδοθεί στις καυτερές πιπεριές πολλές ιδιότητες, βασισμένες κυρίως σε ανέκδοτες μαρτυρίες. Είναι σημαντικό να αποκομίζουμε στοιχεία στη σύγχρονη εποχή, μέσα από καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες όπως η παρούσα».

Οι καυτερές πιπεριές τσίλι ανήκουν στο γένος καψικόν. «Ξέρουμε ότι τα φυτά αυτής της οικογένειας ασκούν προστατευτική δράση στην υγεία», είπε η Dr Iacoviello. «Αυτό αποδίδεται στα ισχυρά αντιοξειδωτικά που περιέχουν. Τα αντιοξειδωτικά αυτά ευνοούν, μεταξύ άλλων, την απόκτηση και διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, που παίζει σημαντικό ρόλο στην καρδιαγγειακή υγεία».

Πηγή: iatropedia