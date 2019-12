Μόσχα: Πυροβολισμοί κοντά στο κτίριο της FSB - Τρεις νεκροί (Videos)

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο της Μόσχας, κοντά στην έδρα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, γράφει η εφημερίδα Izvestia, επικαλούμενη μια πηγή.

Νωρίτερα σήμερα, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι άκουσε πυροβολισμούς στο ίδιο σημείο, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πάνοπλους αστυνομικούς να τρέχουν στους δρόμους κοντά στα κεντρικά γραφεία της FSB.

Δημοσιογράφοι γράφουν στο Twitter ότι ένας άνδρας άνοιξε πυρ με καλάσνικοφ.

