Η Γερουσία να διορθώσει το λάθος της, λέει ο «άνθρωπος-κλειδί» για την έκβαση της παραπομπής Τραμπ

Η πλειοψηφία των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, της κάτω βουλής του αμερικανικού Κογκρέσου η οποία ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, ενέκρινε χθες, Τετάρτη, το βράδυ την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη στη Γερουσία.

Με 230 ψήφους υπέρ έναντι 197 κατά η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την παραπομπή του 73χρονου δισεκατομμυριούχου Ρεπουμπλικάνου σε δίκη για κατάχρηση εξουσίας, επειδή πίεσε την Ουκρανία να διενεργήσει έρευνα σε βάρος πολιτικού του αντιπάλου, και για παρακώλυση της έρευνας του Κογκρέσου, επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει στην έρευνα για την παραπομπή του.

Πλέον εναπόκειται στη Γερουσία να δικάσει τον Τραμπ, πιθανότατα τον Ιανουάριο. Όμως το σώμα αυτό ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι σκοπεύουν να τον αθωώσουν.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ αποδοκίμασε με τον εντονότερο τρόπο το κατηγορητήριο σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι πλέον επαφίεται στους γερουσιαστές «να διορθώσουν» αυτό το λάθος.

Senate Majority Leader Mitch McConnell: "The House's vote yesterday was not some neutral judgment that Democrats came to with great reluctance. It was the predetermined end of a partisan crusade that began before President Trump was even nominated, let alone sworn in" pic.twitter.com/nYYBnRxuQJ — CNN Politics (@CNNPolitics) December 19, 2019

Ο ΜακΚόνελ τόνισε ότι οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων διεξήγαγαν «την πιο βεβιασμένη, τη λιγότερο ολοκληρωμένη και την πιο άδικη έρευνα στη σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών». «Πρόκειται μακράν για τις πιο ανεπαρκείς βάσεις για παραπομπή που έχουν ψηφιστεί ποτέ. Μια πολιτική φράξια στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέκυψε στο κομματικό μίσος», είπε.

McConnell says the House-passed articles of impeachment are the "thinnest and the weakest" in American history. "Nothing else comes close." — Lauren Gambino (@laurenegambino) December 19, 2019

«Η Γερουσία πρέπει να το διορθώσει αυτό», συνέχισε ο ΜακΚόνελ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες σε βάρος του Τραμπ «συνταγματικώς ανακόλουθες». «Το καθήκον της Γερουσίας είναι ξεκάθαρο. Όταν έρθει η ώρα, πρέπει να το εκπληρώσει», πρόσθεσε ο γερουσιαστής από το Κεντάκι.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε τον ΜακΚόνελ ότι τους εμποδίζει να καλέσουν τους μάρτυρες που επιθυμούν για να καταθέσουν. «Ο ΜακΚόνελ προετοιμάζει την πιο βεβιασμένη, τη λιγότερο ολοκληρωμένη και την πιο άδικη διαδικασία καθαίρεσης στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ», αντιγύρισε.

President Trump claims he wants due process.



If he really wanted due process, he could get it easily.



One call to Senator McConnell telling him to let aides testify.



One call to his Chief of Staff to tell him to release the documents to Congress. pic.twitter.com/7IGQOuFfdl — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 19, 2019

Ο Σούμερ υπενθύμισε ότι οι μάρτυρες που ζητά να κληθούν είναι υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, διορισμένα από τον ίδιο τον Τραμπ. «Δεν είναι Δημοκρατικοί», τόνισε. «Δεν γνωρίζουμε αν οι μαρτυρίες τους θα αθώωναν ή θα ενοχοποιούσαν τον πρόεδρο, όμως πρέπει να ακουστούν», επέμεινε ο γερουσιαστής από τη Νέα Υόρκη.

O ΜακΚόνελ και ο Σούμερ πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα για να συζητήσουν τη διαδικασία της δίκης στη Γερουσία.

Senate Minority Leader Schumer says he expects to meet with Majority Leader McConnell this afternoon about next steps in a prospective Senate impeachment trial. - @frankthorp — NBC Politics (@NBCPolitics) December 19, 2019

«Ο πρόεδρος είναι βέβαιος ότι η Γερουσία θα αποκαταστήσει την τάξη, την ισονομία και την τήρηση των ορθών νομικών διαδικασιών, που αγνοήθηκαν στις διαδικασίες στη Βουλή. Είναι έτοιμος για τα επόμενα βήματα και πεισμένος ότι θα απαλλαγεί πλήρως», αντέδρασε ο Λευκός Οίκος.

Εξάλλου στην ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας, που υπογράφεται από την εκπρόσωπό της Στέφανι Γκρίσαμ, τονίζεται ότι χθες ολοκληρώθηκε «ένα από τα πιο επονείδιστα πολιτικά επεισόδια στην ιστορία του έθνους μας», καθώς «χωρίς να λάβουν ούτε μία ψήφο Ρεπουμπλικάνου, και χωρίς να παρουσιάσουν την παραμικρή απόδειξη, οι Δημοκρατικοί προώθησαν την έγκριση του παράνομου κατηγορητηρίου τους σε βάρος του προέδρου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων». Στο κείμενο καταγγέλλεται ακόμη μια «αντισυνταγματική παρωδία» διαδικασίας.

Η χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων πραγματοποιήθηκε λιγότερο από έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2020 και είναι ιστορική.

Μόνο δύο άλλοι πρόεδροι, ο Άντριου Τζόνσον 1868 και ο Μπιλ Κλίντον το 1998, έχουν παραπεμφθεί σε δίκη. Ο Ρεπουμπλικάνος Ρίτσαρντ Νίξον προτίμησε να παραιτηθεί το 1974 παρά να υποστεί τη διαδικασία αυτή.

Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ολοκληρώθηκε την ώρα που ο Τραμπ βρισκόταν στο βήμα σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπατλ Κρικ του Μίσιγκαν.

Κατηγορώντας «την άκρα αριστερά» ότι κατατρύχεται από «ζήλεια και μίσος» εναντίον του, επέκρινε τους Δημοκρατικούς ότι προσπαθούν «να ακυρώσουν την ψήφο δεκάδων εκατομμυρίων Αμερικανών» επιχειρώντας να τον εκδιώξουν από τον Λευκό Οίκο. Εκτίμησε μάλιστα ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι διέπραξαν «πολιτική αυτοκτονία».

Αργότερα στη διάρκεια της νύκτας ανήρτησε στο Twitter μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του, με το δάκτυλο να δείχνει μπροστά και τη φράση: «Στην πραγματικότητα στόχος τους δεν είμαι εγώ, αλλά εσείς. Εγώ απλώς τους ενοχλώ».

«Είναι τραγικό, όμως οι ανεύθυνες πράξεις του προέδρου καθιστούν την παραπομπή του απαραίτητη», απάντησε η Νάνσι Πελόζι, η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Δεν μας άφησε άλλη επιλογή», πρόσθεσε.