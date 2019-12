Ρωσία: Η στιγμή που σκοπευτές της FSB «εξουδετερώνουν» τον ένοπλο στο κέντρο της Μόσχας (Σκληρό Video)

H ρωσική υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας FSB γνωστοποίησε ότι «εξουδετέρωσε» τον ένοπλο, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης άνοιξε πυρ κοντά στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB), στο κέντρο της Μόσχας σκοτ'ωνοντας έναν υπάλληλό της.

Σύμφωνα με την FSB, ερευνάται η ταυτότητα του υπόπτου, εκτιμάται ότι έδρασε μόνος, ενώ προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρά του.

Η FSB υποπτεύεται ότι η επίθεση ενδέχεται να είχε σχεδιαστεί για να συμπέσει με την ομιλία του Πούτιν, όπως είπε μια πηγή προσκείμενη στο Reuters, καθώς σημειώθηκε λίγο αφότου ο πρόεδρος της χώρας Βλαντίμιρ Πούτιν ολοκλήρωσε την ετήσια συνέντευξη τύπου του και ενώ εκφωνούσε μια ομιλία σε εκδήλωση στο Κρεμλίνο προς τιμή του έργου των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Άγνωστος άνοιξε πυρ κοντά στην οδό Bolshaya Lubyanka 12. Μερικοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο δράστης εξουδετερώθηκε. Η ταυτότητα του ερευνάται» ανακοίνωσε η FSB.

Το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας έκανε γνωστό πως πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το βίντεο της στιγμής «εξουδετέρωσης» του ενόπλου:

