Brexit: Πέρασε η συμφωνία του Τζόνσον από τη Βουλή των Κοινοτήτων

Ύστερα από τρεις αναβολές του Brexit, τριάμισι χρόνια πολιτικής κρίσης και δύο εκλογές, η βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε κατά τη δεύτερη ανάγνωσή του, το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαπραγματεύθηκε ο Μπόρις Τζόνσον.

JUST PASSED: Conservative MPs just voted to pass our Brexit Deal and get Brexit done on 31st January 2020.



Make sure everyone knows pic.twitter.com/uDCSlC5nWd — Conservatives (@Conservatives) December 20, 2019

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας κατάφερε σήμερα να πάρει το πράσινο φως από τo βρετανικό κοινοβούλιο για τη συμφωνία του, το πρώτο βήμα προκειμένου να εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, προκειμένου η Βρετανία να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Ιανουαρίου.

Η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε με 358 ψήφους υπέρ έναντι 234 στη δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης από την ΕΕ του επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης, με πλειοψηφία 124 ψήφων.

«Κάναμε ένα βήμα μπροστά προς το Brexit» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Τζόνσον.

The second reading of the Withdrawal Agreement Bill has passed - which means we are one step closer to getting Brexit done — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 20, 2019

Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου αναμενόταν να αποτελέσει τυπική διαδικασία, μετά τη συντριπτική νίκη των Συντηρητικών στις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου.

Έπειτα από την πρώτη αυτή ψηφοφορία, το κείμενο θα συζητηθεί λεπτομερώς από την 7η Ιανουαρίου με τη βρετανική κυβέρνηση να στοχεύει σε μια τελική υιοθέτησή του την 9η Ιανουαρίου. Μετά τη συγκατάθεση της βασίλισσας, το μόνο που θα απομένει θα είναι η επικύρωσή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Είναι ώρα να προχωρήσουμε μπροστά και να απορρίψουμε τις παλιές ταμπέλες της "αποχώρησης" και της "παραμονής"…. Τώρα είναι η ώρα να δράσουμε μαζί ως ένα αναζωογονημένο έθνος, ένα ενιαίο Ηνωμένο Βασίλειο» είπε ο Τζόνσον στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία.

Tory MPs are gathering around Boris Johnson so he can sign their copies of the Withdrawal Agreement Bill pic.twitter.com/4IOpw2kcbt — Asa Bennett (@asabenn) December 20, 2019

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο η χώρα θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 11 το βράδυ (1:00 ώρα Ελλάδας) την 31η Ιανουαρίου 2020.

Η επίσημη ημερομηνία του Brexit δίνει το έναυσμα για μια περίοδο γρήγορων διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου.

Από τις 31 Ιανουαρίου έως τα τέλη του 2020 θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, που θεωρείται ότι θα επιτρέψει στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες να ακολουθήσουν συντεταγμένα και ομαλά διαφορετικούς δρόμους, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Βρετανοί θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να επωφελούνται από αυτούς - χωρίς να έχουν συμμετέχουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.