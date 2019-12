Αυτός ο αθλητής ψηφίστηκε ο «πιο στυλάτος άνδρας» της δεκαετίας (Photo)

Οι αναγνώστες του γνωστούανδρικού περιοδικού GQ ανέδειξαν τον Ρότζερ Φέντερερ ως την αρσενική διασημότητα με το πιο ωραίο στυλ για τη δεκαετία που μας αποχαιρετά.

Ο Ρότζερ Φέντερερ διακρίνεται και εκτός των κορτ του τένις.

To GQ έκανε μια λίστα με τους άντρες που ήταν πιο στυλάτοι τα τελευταία 10 χρόνια και σε ένα σύστημα ψηφοφορίας, ανέδειξε νικητή και πιο στυλάτο σελέμπριτι της δεκαετίας του '10 τον διάσημο τενίστα.

Ο 38χρονος θρυλικός Ελβετός τενίστας ψηφίστηκε λοιπόν από τους αναγνώστες του γνωστού ανδρικού περιοδικού ως «ο πιο στυλάτος άνδρας της δεκαετίας» στη σχετική δημοσκόπηση που έκανε.

Ο Φέντερερ άφησε πίσω του άλλους σελέμπριτι όπως τον ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ, τον επίσης ηθοποιό Τζόνα Χιλ και τον τραγουδιστή Χάρι Στάιλς.

And the Most Stylish Man of the Decade, People's Choice Award, goes to ... @rogerfederer! https://t.co/WJq5zdX3cX pic.twitter.com/qzOvBSigZP