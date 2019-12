Νέα τροπή στο σκάνδαλο «insider trading»: Κατάθεση Ελβετού trader στη δίκη Λαβίδα

Ελβετός trader που βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ και θεωρείται εμπλεκόμενος στο διεθνές κύκλωμα «insider trading» αναμένεται να καταθέσει στη δίκη που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον από την ανάμιξη των Γιώργου Νίκα και Τηλέμαχου Λαβίδα.

Ο Μαρκ Ντεμάν-Ντεμπί, trader με έδρα τη Γενεύη, συνελήφθη πέρυσι στη Σερβία, δήλωσε ένοχος για 38 ποινικά αδικήματα και συμφώνησε να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς τον Οκτώβριο, σε μια διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με ένορκη δήλωση του FBI που κοινοποιήθηκε σε δικαστικό έγγραφο. Αναμένεται επίσης να καταθέσει στην επερχόμενη ομοσπονδιακή δίκη στο Μανχάταν του Τηλέμαχου Λαβίδα, γιου του Έλληνα φαρμακοβιομηχάνου, όπως ανέφερε την Πέμπτη η δικαστής που είναι υπεύθυνη για την υπόθεση.

Ο Λαβίδας, η δίκη του οποίου ξεκινά στις 6 Ιανουαρίου, κατηγορείται ότι λάμβανε απόρρητες πληροφορίες για την εταιρεία Ariad Pharmaceuticals Inc. από τον πατέρα του, Θανάση Λαβίδα, πρώην μέλος του ΔΣ της Ariad και διευθύνοντος συμβούλου της Lavipharm, τις οποίες και γνωστοποιούσε στη συνέχεια σε κάποιο φίλο του. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς ο φίλος του ήταν ο Έλληνας επιχειρηματίας Γιώργος Νίκας, ιδιοκτήτης εστιατορίων στη Νέα Υόρκη.

Οι κατηγορίες των αμερικανικών Αρχών

Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Τηλέμαχος Λαβίδας έδωσε πληροφορίες στον Νίκα με αντάλλαγμα μια επένδυση ύψους 500.000 δολαρίων από τη σύζυγο του Νίκα στην εταιρεία fruit-bar, Mediterra του Λαβίδα. Επιπλέον οι Αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν εντοπίσει περισσότερες από 50 συμφωνίες στις οποίες ενεπλάκησαν τα μέλη του κυκλώματος και οι οποίες τους απέφεραν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια παράνομα κέρδη.

Το Bloomberg News δημοσίευσε πρώτο ότι ο άγνωστος Ελβετός trader που αναφερόταν στο κατηγορητήριο είναι ο Μαρκ Ντεμάν-Ντεμπί και πιθανότατα συνεργάζεται με τις Αρχές.

Ο Ντεμάν-Ντεμπί συνελήφθη στη Σερβία μετά από αμερικανικό ένταλμα για υπόθεση απάτης σε μετοχές και εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη τον Μάιο, δήλωσε εκπρόσωπος δικαστηρίου του Βελιγραδίου. Βρίσκεται υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, αν και το όνομά του δεν περιλαμβάνεται στα αρχεία των κρατουμένων. Επιπλέον μέχρι πρόσφατα, στην υπόθεση Λαβίδα, το όνομά του δεν συμπεριλαμβανόταν σε δικαστικά έγγραφα. Οι προσπάθειες επικοινωνίας του Bloomberg με τον δικηγόρο του Ντεμάν-Ντεμπί στάθηκαν ανεπιτυχείς.

Ο Νίκας, ο οποίος επίσης κατηγορείται, βρίσκεται στην Ελλάδα και θεωρείται φυγάς από τις αρχές των ΗΠΑ. Ο Τηλέμαχος Λαβίδας είναι προφυλακισμένος εν αναμονή της δίκης του και δηλώνει ότι δεν είναι ένοχος. Στον πατέρα του, Θανάση Λαβίδα, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Οι αμερικανικές έρευνες για το δίκτυο insider trading ξεκίνησαν το 2013, σε συνεργασία με Αρχές άλλων χωρών. Στο δίκτυο, σύμφωνα με την αμερικανική εισαγγελία έχει ερευνηθεί η συμμετοχή ατόμων από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασιλείο, τη Γαλλία, την Ελβετία, το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα και το Χονγκ Κονγκ. Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν απόρρητες πληροφορίες για να επωφεληθούν από τις συγχωνεύσεις, τις ρυθμιστικές και επιχειρηματικές κινήσεις που αφορούσαν φαρμακευτικές εταιρείες. Εκτός από την Ariad, εταιρείες των οποίων οι μετοχές ήταν στο στόχαστρο του κυκλώματος ήταν ακόμη οι Life Technologies Corp., Onyx Pharmaceuticals Inc., Cadence Pharmaceuticals Inc. Pharmaceuticals Inc., σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Τηλέμαχος Λαβίδας κατηγορείται μόνο για την μεταβίβαση πληροφοριών που αφορούσαν στην Ariad.

Η έρευνα έγινε γνωστή τον Οκτώβριο, όταν οι εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον έξι ατόμων, μεταξύ των οποίων ο Λαβίδας και ο Νίκας.

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν επίσης και κατά του Μπράιαν Κοέν, επενδυτικού τραπεζίτη της Goldman Sachs Group Inc.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πολλαπλές κατηγορίες για συνομοσία σε απάτη ηλεκτρονικές και χρηματιστηριακές απάτες, οι πιο σοβαρές εκ των οποίων επισείουν ποινές φυλάκισης μέχρι 25 χρόνια. Ο Κοέν έχει δηλώσει αθώος και η δίκη του έχει προγραμματιστεί για τις 4 Φεβρουαρίου.

Οι κατηγορίες εναντίον του Ντεμάν-Ντεμπί περιλαμβάνουν επίσης τη χρηματιστηριακή απάτη την ηλεκτρονική απάτη και τη συνωμοσία. Συνεργάζεται με τις Αρχές προκειμένου να εξασφαλίσει την επιείκεια του δικαστηρίου.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι από το 2013 έως το 2015 ο Λαβίδας έδωσε πληροφορίες για την Ariad στον Νίκα, ο οποίος με τη σειρά του τις αποκάλυψε στον Ντεμάν-Ντεμπί και άλλους 16 τουλάχιστον ανθρώπους. Μεταξύ αυτών, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς, ήταν και ο Στιβ Μακρής, στέλεχος της βιομηχανίας τροφίμων και ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου Thalassa στην περιοχή Tribeca του Μανχάταν. Το Thalassa είναι ένα από τα αγαπημένα στέκια των διασημοτήτων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο Μακρής δεν απάντησε στα emails και τα τηλεφωνικά μηνύματα του Bloomberg για σχολιασμό.

Πως λειτουργούσε το κύκλωμα

To trading στην Ariad, σύμφωνα με τις Αρχές, βασίστηκε σε τέσσερα σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν την κίνηση της μετοχής της. Τον Ιούνιο του 2013 ο Λάβιδας φέρεται να δήλωσε στον Νίκα ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ariad είχε μάθει ότι ένα από τα φάρμακά της, το Inclusig, θα λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Νίκας αγόρασε χιλιάδες μετοχές και επωφελήθηκε όταν δημοσιοποιήθηκε η είδηση, που οδήγησε τις μετοχές της Ariad σε άνοδο 12%. Τρεις εβδομάδες αργότερα, ο Μακρής είπε στον Νίκα μέσω email που αποκάλυψαν οι εισαγγελείς: «Είμαι στην Αθήνα μόνο για απόψε. Μήπως βρίσκεσαι τριγύρω;»

«Προσπαθούσα να σε βρω πριν τρεις εβδομάδες όταν είχα κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για εσένα αλλά δεν σε βρήκα πουθενά…», απάντησε ο Νίκας.

Στη συνέχεια της συνομιλίας ο Μακρής απάντησε: «Πες μου τι το ενδιαφέρον έχεις.»

«Σχετίζονται με το χρηματιστήριο», απάντησε ο Νίκας. «Όταν κοιμάσαι, εσύ χάνεις.»

Τον Σεπτέμβριο και στις αρχές Οκτωβρίου του 2013, ο Λαβίδας είπε στον Νίκα ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) έχει ανησυχίες για την ασφάλεια του φαρμάκου Inclusig. Ο Νίκας μετέφερε τις πληροφορίες στον Ντεμάν-Ντεμπί και σε άλλους, οι οποίοι φέρεται να άλλαξαν σε short από long τις θέσεις τους στην Ariad. Η μετοχή της Ariad έκανε βουτιά 67% όταν δημοσιοποιήθηκαν οι ανησυχίες του FDA.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2013, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αμερικανικών Αρχων ο Λάβιδας έδωσε στον Νίκα πληροφορίες για την απόφαση της FDA να δώσει το πράσινο φως για την επιστροφή του Inclusig στην αγορά, είδηση που οδήγησε τη μετοχή της εταιρείας σε άνοδο 16%. Και τον Ιούλιο του 2015, ο Νίκας προχώρησε σε συναλλαγές στη μετοχή πριν γίνουν γνωστά τα νέα για πιθανή εξαγορά της Ariad, είδηση που εκτίναξε τις μετοχές της κατά 41%, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Εκτός από τις κατηγορίες που συνδέονται με τον Λαβίδα και την Ariad, ο Νίκας κατηγορείται και για συμμετοχή σε μια ευρύτερη συνωμοσία με στόχο τη συλλογή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με εταιρικές εξαγορές από επενδυτικούς τραπεζίτες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Οι τραπεζίτες που κατηγορούν οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν τον Κοέν της Goldman Sachs, τον Μπένζαμιν Τέιλορ, ο οποίος εργάστηκε στο παρελθόν στην Moelis & Co. και την Νταρίνα Γουίνσδορ, που εργάστηκε στην Centerview Partners LLC στο Λονδίνο. Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται για την αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών σε 22 εταιρείες. Δεν έχουν συλληφθεί.

Ο Τζόναθαν Στρίτερ, δικηγόρος του Λαβίδα, δήλωσε κατά την ακρόαση της Πέμπτης ότι μία από τις υπερασπιστικές γραμμές του πελάτη του θα είναι να αποδείξει ότι η πηγή πληροφοριών της Ariad ήταν η Γουίνσδορ και όχι ο Λαβίδας.

Πηγή: newmoney.gr