Αυστραλία: Πέντε άτομα ποδοπατήθηκαν κυνηγώντας δωροεπιταγές σε... μπαλόνια! (Photos/Videos)

Πέντε άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο αφού ποδοπατήθηκαν όταν σε εκδήλωση εμπορικού κέντρου στο Σίδνεϊ οι υπεύθυνοι έριξαν μπαλόνια γεμάτα με δωροεπιταγές.

Εικόνες από βίντεο δείχνουν ανθρώπους στο εμπορικό κέντρο Westfield Parramatta να διαγκωνίζονται για να αρπάξουν ένα από τα χρυσά, ασημένια και λευκά μπαλόνια μέσα στα οποία είχαν τοποθετηθεί δωροεπιταγές. Καθώς το πλήθος έσπευσε να πιάσει τα μπαλόνια αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν στο έδαφος, ανάμεσά τους και ένας ντυμένος Άγιος Βασίλης.

It was a stunt meant to keep the excitement going in the middle of a Christmas shopping marathon at Westfield Parramatta... Instead, dozens were injured when they were caught up in a stampede. @LizzyBryan1 #9News pic.twitter.com/6n3DxNlOAo