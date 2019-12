Τανζανία: «Ποδοσφαιρικό» ντου άγριων μελισσών σκορπάει τον τρόμο σε παίχτες και οπαδούς (Photos/Video)

Ένα από τα αγαπήμενα συνθήματα στα ελληνικά γηπέδα είναι το «Πέστε κάτω, οε οε οε», το οποίο φωνάζουν οι οπαδοί της μιας ομάδας προς τους παίχτες της αντίπαλης όταν το σκορ αρχίζει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις.

Ή όταν οι τελευταίοι καθόλη την διάρκεια του αγώνα πέφτουν συνεχώς στο έδαφος και κάνουν καθυστερήσεις για να μην φάνε γκολ, όμως στο τέλος η εστία του παραβιάζεται. Τότε ακολουθεί η παρότρυνση-«πικάρισμα» των οπαδών... να πέσουν ξανά κάτω.

Το εν λόγω σύνθημα πήρε «σάρκα και οστά» κατα την διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στην Τανζανία με έναν ομολογουμένως πολύ παράδοξο τρόπο.

Ενώ ο αγώνας μεταξύ των Young Africans and της Iringa United βρισκόταν στο 53ο λεπτό, οι παίχτες και των δυο ομάδων άρχισαν να «βουτούν» ο ένας μετά τον άλλο στο χορτάρι.

Nothing wey we no go see for this World. Imagine swamp of bees invaded the pitch during an FA Cup match in Tanzania. pic.twitter.com/duYlHI8D21