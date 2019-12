Βραζιλία: Επτά νεκροί από κατολίσθηση στην πόλη Χεσίφε

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολίσθησης η οποία κατέστρεψε δύο σπίτια σε βόρεια συνοικία της πόλης Χεσίφε, στην ανατολική Βραζιλία, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Globo χθες Τρίτη.

Η κατολίσθηση χτύπησε τους κατοίκους τη νύχτα της Δευτέρας.

Όταν άρχισε η επιχείρηση διάσωσης, εντοπίστηκαν τα πτώματα πέντε θυμάτων, ενώ δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές έπειτα από οκτώ ώρες έρευνας, σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν δύο παιδιά, ένα αγοράκι δύο μηνών κι ένα κορίτσι εννιά ετών.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

A young couple and their 2-month-old boy, as well as a 9-year-old girl and her grandmother, were among the dead after a landslide in Recife, Brazil. https://t.co/xqlR9aGcma