Αυστρία-Ελβετία: Χιονοστιβάδες έπληξαν χιονοδρομικά θέρετρα, τουλάχιστον 2 τραυματίες (Photos)

Τρεις χιονοστιβάδες έπληξαν σήμερα το χιονοδρομικό κέντρο στο Άνκογκελ της Αυστρίας και μία το θέρετρο Άντερματ στην Ελβετία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 2 άνθρωποι, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Αφού μια μεγάλη χιονοστιβάδα καταπλάκωσε την πίστα στο χιονοδρομικό κέντρο του Άντερματ, δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν με ελαφρά τραύματα από το χιόνι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της ελβετικής αστυνομίας.

Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από το χιόνι, για αυτόν τον λόγο μια πολυμελής ομάδα διάσωσης πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στην Αυστρία, τρεις χιονοστιβάδες έπληξαν το Άνκογκελ, στην επαρχία Καρινθία, γνωστοποίησε ένας εκπρόσωπος τύπου της αυστριακής αστυνομίας.

Η μία χιονοστιβάδα έπληξε περιοχή έξω από τις πίστες του σκι και δύο σκιέρ παρασύρθηκαν, ωστόσο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους.

Περισσότεροι από 60 διασώστες, με τη συνδρομή ελικοπτέρων και σκύλων αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν θάφτηκαν κάτω από το χιόνι, αφού μια μεγάλη χιονοστιβάδα έπεσε απευθείας πάνω στην πλαγιά, είπε ο εκπρόσωπος τύπου.

Είναι ακόμη νωρίς να ειπωθεί ο,τιδήποτε σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρχουν νεκροί.

