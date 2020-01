Ινδία: Κατάρρευση σιδηροδρομικού σταθμού με δεκάδες αγνοούμενους - Βίντεο-σοκ από την καταστροφή (Videos)

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση σιδηροδρομικού σταθμού στην Δυτική Βενγκάλη της Ινδίας. Το περιστατικό καταγράφηκε σε σειρά βίντεο από παρευρισκόμενους που δεν απομακρύνθηκαν παρά το γεγονός ότι ήδη είχε αρχίσει να καταρρέει μέρος του κτηρίου.

Αρχικά κατέρρευσε ένα τμήμα του ορόφου του κτηρίου. Γρήγορα πλήθος συνέρρευσε για να δει τι υα συμβεί στη συνέχεια, με αποτέλεσμα, όταν κατέρρευσε και το υπόλοιπο κτήριο, δεκάδες άνθρωποι να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια.

Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να απεγκλωβίσουν άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε εργασίες που λάμβαναν χώρα στον σταθμό.

#BREAKING | A portion of West Bengal's #BardhamanRailwayStation building collapses



Search underway to look for people trapped in the debris pic.twitter.com/GwoSQaHfAE