Λιβύη: Οι δυνάμεις του Χαφτάρ κατέλαβαν το αεροδρόμιο της Σύρτης - Βόμβα εξολοθρεύει κυβερνητικούς στρατιώτες (σκληρό Video)

Οι δυνάμεις του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, έχουν προωθηθεί σε θέσεις γύρω από τη Σύρτη, στην προσπάθειά τους να την θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Σύμφωνα δε με νεώτερες πληροφορίες δυνάμεις του έχουν ήδη καταλάβει το καίριας σημασίας αεροδρόμιο της πόλης.

Η κατάληψη της Σύρτης θα συνιστούσε σημαντική στρατηγική νίκη για τον Χάφταρ, ο οποίος από τον περασμένο Απρίλιο έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA).

Η Σύρτη, στα παράλια της Μεσογείου, σχεδόν στη μέση της Λιβύης, ελέγχεται από δυνάμεις που στηρίζουν την GNA μετά την εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από την πόλη, με τη βοήθεια των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, στα τέλη του 2016.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του Χάφταρ υποστηρίζει ότι κατέλαβε περιοχές γύρω από τη Σύρτη, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής βάσης αλ Καρνταμπίγια. «Κατευθυνόμαστε προς την καρδιά της πόλης για να ολοκληρώσουμε την απελευθέρωσή της», είπε ο Χάλεντ αλ Μαχτζούμπ, ένας εκπρόσωπος του ΛΕΣ.

#Haftar forces, trapped in the south of #Tripoli, attacked #Sirte from #Benghazi. He captured half of the city center and some places in the south. #Libya pic.twitter.com/Jytw5sl02v — Dr. Abdullah Manaz (@AbdullahManaz) January 6, 2020

#Haftar forces advanced into positions around #Libya's city of Sirte in a bid to control it#Sirte has been controlled by GNA-aligned forces since they ejected #ISIS from the city with the help of @USA airstrikes in late 2016https://t.co/61xr3eXOyBhttps://t.co/9WxiwOurNY — Saad (@SaadAbedine) January 6, 2020

Ένας κάτοικος της πόλης είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters: «Βλέπουμε αυτοκινητοπομπές του ΛΕΣ μέσα στην πόλη της Σύρτης (…) Ελέγχουν μεγάλο μέρος της πόλης τώρα. Επίσης, ακούμε πυρά».

Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τις δυνάμεις της GNA.

Βομβάρδισαν νεοστρατολογημένους της λιβυκής κυβέρνησης

Βίντεο που έχει αναρτηθεί στο twitter δείχνει πώς βόμβα των δυνάμεων του Καφτάρ πέφτει στο στρατόπεδο Habda όπου βρίσκονται παραταγμένοι νεοστρατολογημένοι στο πλευρό της αναγνωρισμένω διεθνώς κυβέρνησης, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να σκοτωθούν επί τόπου.