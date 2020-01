Ιράν: Δεκάδες νεκροί στην κηδεία Σουλεϊμανί - Ποδοπατήθηκαν από το πλήθος (Σκληρές εικόνες/Video)

Μέχρι θανάτου ποδοπατήθηκαν τουλάχιστον 35 άτομα στην τελετή για την ταφή του Κασέμ Σουλεϊμανί και τουλάχιστον 48 έχουν τραυματιστεί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Associated Press.

Η σορός του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, πρώην διοικητή της Δύναμης Αλ Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη, έφτασε σήμερα στη γενέτειρά του, την πόλη Κερμάν όπου θα ταφεί.

BREAKING: Iran state TV says a stampede erupts at funeral procession for general slain in US airstrike, killing some mourners.