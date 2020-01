Ιράν - συντριβή Boeing: Υπόνοιες για κατάρριψη αφήνουν οι Ουκρανοί (Video)

Πυκνώνει το μυστήριο σχετικά με την συντριβή του Boeing 737-800 της Ukrainian International Airlines λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο «Ιμάμης Χομεϊνί» της Τεχεράνης.

Σε ανακοίνωση της η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν δεν έκανε καμία αναφορά στην μηχανική βλάβη ως πιθανή αιτία παρά τα όσα μετέδιδαν νωρίτερα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ παράλληλα ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας εμφανίστηκε ιδαιέτερα επιφυλακτικός απέναντι στις πληροφορίες (για τεχνική βλάβη) που μετέδωσαν τα ιρανικά ΜΜΕ.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj