Ευρωζώνη: Σε χαμηλά δωδεκαετίας η ανεργία - Σε ποια θέση φιγουράρει η Ελλάδα (Διάγραμμα)

Το ποσοστό της ανεργίας στην ευρωζώνη παρέμεινε σταθερό τον Νοέμβριο στο 7,5%, το χαμηλότερο από τον Ιούλιο του 2008, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Το ποσοστό επιβεβαιώνει τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα της εταιρίας Factset. Η ανεργία διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 7,5%.

Μεταξύ των 19 χωρών της ευρωζώνης, η Γερμανία είχε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο (3,1%) και η Ελλάδα εξακολουθεί να φιγουράρει στην κορυφή με 16,8%.

Στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,3% τον Νοέμβριο, επίσης σταθερό σε σχέση με τον Οκτώβριο.

