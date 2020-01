Έκρηξη ηφαιστείου στις Φιλιππίνες - Γιγαντιαία στήλη τέφρας με ύψος χιλιομέτρου (Photos/Videos)

Οι αερολιμενικές αρχές στις Φιλιππίνες ανέστειλαν τις πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο της Μανίλας καθώς ένα ηφαίστειο στη γειτονική επαρχία Μπατάνγκας εκτόξευσε μια γιγαντιαία στήλη καπνού.

Νωρίτερα σήμερα το ηφαίστειο Ταάλ εκτόξευσε μια στήλη τέφρας σε ύψος ενός χιλιομέτρου συνοδευόμενη από δυνατούς ήχους και δονήσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για μια έκρηξη εντός εβδομάδων.

"Όλες οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο ανεστάλησαν προσωρινά εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από το ηφαίστειο Ταάλ", έγραψε στο Twitter η αρχή του Διεθνούς Αεροδρομίου της Μανίλας.

Prayers and keep safe everyone near in Taal Volcano. pic.twitter.com/Y4VwKCZqDz — BI-cis131(@TaeTaeHart) January 12, 2020

Taal Volcano as viewed from Brgy. Manalao, Agoncillo, Batangas at 4pm. (Video taken by retired 2LT Jones delos Reyes) | via @jun_veneracion pic.twitter.com/q3X4qJzfqN — GMA News (@gmanews) January 12, 2020

Sorry but this is wow. Netizen captured the moment a lightning hit near the Taal Volcano area as seen from Tagaytay City on Sunday.

Video courtesy of Gevie Egera.

Keep safe everyone. pic.twitter.com/qRGniMtbn9 — franche sy (@sy_franche) January 12, 2020

WATCH: Lightning strikes at Taal Volcano's ash column after its phreatic explosion. Video taken from Indang, Cavite. Angie Dela Cruz | @DJEsguerraINQ pic.twitter.com/SnAU1m9etr — Inquirer (@inquirerdotnet) January 12, 2020

Οι επιβάτες κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των πτήσεων.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων αύξησε στο 3 το επίπεδο συναγερμού-- με ανώτατο επίπεδο το 5-- ενώ οι αρχές της χώρας διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 8.000 κατοίκων από την περιοχή.

Παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο Μείωσης και Διαχείρισης του Κινδύνου Φυσικών Καταστροφών ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι η επιχείρηση εκκένωσης έχει ξεκινήσει και αυτής ηγούνται αξιωματούχοι της τοπικής κυβέρνησης.