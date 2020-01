Πόσο μακρύς μπορεί να είναι ένας πύθωνας; Στην Ινδία βρήκαν 6 μαζί σε αγωγό νερού! (Photos/Video)

Δασοφύλακες στην Ινδία απελευθέρωσαν έξι τεράστιους πύθωνες οι οποίοι είχαν χάσει το... δρόμο τους και είχαν εγκλωβιστεί σε έναν μεγάλο τσιμεντένιο αγωγό ύδατος.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες πυο αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο με το σπάνιο αυτό γεγονός δείχνουν ότι οι ντόπιοι θαυμάζουν τα τεράστια αυτά ερπετά.

Six Pythons recovered from Hume pipe in Dhenkanal district of Odisha. The biggest one was 16 feet in length. All were released in the near by forests.

Can u guess as to how long the Pythons grow? pic.twitter.com/U0uBMivUoB