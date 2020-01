Το 2022 το πρίκουελ του «Game of Thrones» (Photo)

Για το πρίκουελ του «Game of Thrones», τη σειρά «House of the Dragon», ενημέρωσε η HBO στο TCA Winter Tour την Τετάρτη, αποκαλύπτοντας ότι πιθανότατα δεν θα κάνει πρεμιέρα μέχρι το 2022.

Ο διευθυντής προγράμματος της HBO, Casey Bloys, δήλωσε πως «υποθέτω ότι θα το δούμε στον αέρα το '22».

Πρόσθεσε ότι οι συγγραφείς, «βρίσκονται στο γραφείο για την ιστορία τώρα», αν και δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί κανένα πρόγραμμα παραγωγής.

Καθώς η ΗΒΟ κατευθυνόταν στις τελευταίες σεζόν του «Game of Thrones», είχε αναθέσει πέντε πιλότους από διαφορετικούς σεναριογράφους, αν και μόνο το House of the Dragon προχώρησε στο να γίνει σειρά.

Το δίκτυο παρήγγειλε έναν πιλότο για ένα άλλο έργο, το οποίο έφτανε στα 8.000 χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones» από τα βιβλία του George R.R. Martin.

Σε αυτόν τον πιλότο πρωταγωνίστησαν η Naomi Watts, η Miranda Richardson και ο Jamie Campbell Bower, για να αναφέρουμε μερικές, που γράφτηκε από τη Jane Goldman (Kingsman: The Secret Service) σε σκηνοθεσία του S.J. Clarkson (Οι υπερασπιστές), αλλά το δίκτυο προχώρησε με το να το κάνει σειρά.

Ο Bloys επικρότησε τη Goldman για την «όμορφη» αναπαράσταση του κόσμου της σειράς, αλλά δεδομένου ότι έχει στηθεί πολύ πριν το σόου, «απαιτούσε πολύ περισσότερη ευρηματικότητα».

«Ένα από τα οφέλη του House of the Dragon είναι ότι υπάρχει ένα κείμενο από τον George R.R. Martin και υπήρχε λίγο περισσότερο ένας χάρτης πορείας», πρόσθεσε ο Bloys.

«Το πρίκουελ της Goldman είχε περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά την δημιουργία ενός κόσμου, αλλά νομίζω ότι το χειρίστηκε αυτό όμορφα... δεν υπήρχε τίποτα που να το σκίαζε», πρόσθεσε.