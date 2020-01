Το μήνυμα Χαφτάρ για την «ιστορική επίσκεψη» στην Αθήνα

Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter o στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ ανακοίνωσε την επίσκεψή του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ιστορική».

Συγκεκριμένα, ανάρτηση στο λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού αναφέρει: «Ο στρατάρχης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Χαλίφα Χαφτάρ έφθασε στην Αθήνα για μια ιστορική επίσκεψη».

General Commander of the Libyan National Army Khalifa #Hafter has arrived in a historical visit to Athens #Greece . pic.twitter.com/pkDlOdgRij

Μάλιστα, στον ίδιο λογαριασμό, και ενώ ο Χαφτάρ βρισκόταν ήδη επί ελληνικού εδάφους αναφέρθηκε: «Αίγυπτος, Ιταλία και Ελλάδα: η ανακοίνωση του Ερντογάν ότι θα στείλει στρατεύματα στη Λιβύη, δύο μέρες πριν τη Διάσκεψη του Βερολίνου, θα έχει αρνητική επίδραση και προειδοποιούν για τον κίνδυνο που προκαλεί αυτή η κίνηση για τις διεθνείς αποφάσεις».

#Egypt, #Italy and #Greece: #Erdogan's announcement today regarding sending #Turkish forces to #Libya two days before the Berlin conference will affect negatively and warn of the danger of this step in violation of international resolutions.