Διπλωματικό «σπριντ» της Ελλάδας - Ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας ενόψει της Διάσκεψης για τη Λιβύη

Στη φάση της διπλωματικής αντεπίθεσης έχει περάσει η Ελλάδα, επιχειρώντας να καταστήσει σαφείς τις θέσεις της, μπαίνοντας «σφήνα» στη Διάσκεψη για τη Λιβύη που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 19 Ιανουαρίου, με τον πρωθυπουργό να απειλεί με βέτο, να συναντάται με τον Χαφτάρ και να επικοινωνεί με την Μέρκελ.

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL

Η απουσία της Ελλάδας από το Βερολίνο οφείλεται σε πιέσεις του Ερντογάν σύμφωνα με τη Bild, αν και διαψεύδεται επισήμως από την γερμανική κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, η άφιξη του στρατάρχη Χάφταρ την Πέμπτη το βράδυ υπό άκρα μυστικότητα στην Αθήνα, χαρακτηρίζεται ως διπλωματική ρελάνς.

«Είμαστε φιλειρηνιστές. Ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε για την ειρήνη», δήλωσε ο Λίβυος στρατάρχης, προσερχόμενος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που τον δέχθηκε στο γραφείο του στη Βουλή.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο στρατάρχης Χάφταρ στη συνάντησή του με τον κ. Μητσοτάκη κατήγγειλε τον αρνητικό παρεμβατικό ρόλο της Τουρκίας και δήλωσε ότι αμφότερα τα μνημόνια που υπέγραψε η Άγκυρα με την κυβέρνηση Σάρατζ είναι άκυρα, επειδή αντιβαίνουν το διεθνές δίκαιο και έχουν υπογραφεί από μια κυβέρνηση που δεν έχει την απαραίτητη νομιμοποίηση.

The General Commander of the Libyan National Army, Field Marshal Khalifa #Hafter, during his meeting with #Greek Prime Kyriakos Mitsotakis Mitsotakis and Foreign Minister Nikos Dendias.#Libya #LNA #HoR #libya_osmanlı_mezarlığıdır #حفتر_المجاهد_ينتصر #Berlin_conference #ليبيا pic.twitter.com/BmPUtfYbVf