To κολακευτικό tweet του Χάφταρ για Μητσοτάκη και Δένδια

Ευχαριστήριο μήνυμα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών απέστειλε ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός (LNA) επιδοκιμάζοντας την "εξαιρετική διπλωματική τους προσπάθεια".

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο Twitter, μετά την ολοκλήρωση της Διάσκεψης στο Βερολίνο για την Λιβύη, ο LNA αναφέρει:

"Παρότι δυστυχώς δεν ήταν παρόντες, η εξαιρετική Διπλωματική Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ήταν τρομερά επωφελής για τον λαό της Λιβύης. Η Λιβύη σας ευχαριστεί".

Although sadly they were not present in person but prime minster Kyriakos Mitsotakis and foreign minister Nikos Dendias’s outstanding Diplomatic Presence was overwhelmingly beneficial for the a Libyan people

