Ρέγκλινγκ: Πιο θετικές οι τελευταίες ενδείξεις για την ελληνική οικονομία σε σχέση με προ διμήνου εκτιμήσεις

Οι μεταρρυθμίσεις στη ζώνη του ευρώ κυριάρχησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

Ο κ.Σταϊκούρας στο περιθώριο της συνεδρίασης είχε διμερείς επαφές και ο ESM με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζει πολύ παραγωγική τη συνάντηση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών.

Ο νέος Επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε πως είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Χρήστο Σταϊκούρα. «Είναι ένας συνεχιζόμενος διάλογος, που θα συνεχιστεί από την πλευρά μου στις αρχές Φεβρουαρίου με επίσκεψη στην Αθήνα. Νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα πήρε πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις, αλλά η συζήτηση για το μέλλον είναι ανοιχτή και νομίζω ότι βρίσκεται στην αρχή», δήλωσε ο κ.Τζεντιλόνι.

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ απαντώντας στη συνέντευξη τύπου μετά το Eurogroup για την Ελλάδα, τη συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και αν έγινε αναφορά σε αλλαγές των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων, ανέφερε:

«Η σημερινή συνάντηση ήταν μέρος του τακτικού διαλόγου που έχουμε, που είναι καλός, γιατί ο ESM έχει εκταμιεύσει σχεδόν 200 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και ενδιαφερόμαστε πολύ για τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα αυτή. Η αποστολή των θεσμών , της ΕΕ, του ESM και της EKT βρίσκεται στην Αθήνα και είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσουμε την κατάσταση. Να δούμε εάν η πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη είναι σωστή, οι τελευταίες ενδείξεις είναι στην πραγματικότητα λίγο πιο θετικές σε σχέση με την εκτίμησή μας πριν από δύο μήνες, αλλά όλα πρέπει να επιβεβαιωθούν. Πρέπει επίσης άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους (DSA) να αποτιμηθούν από κοινού από τους θεσμούς και να υποβάλουμε έκθεση στο Eurogroup πιθανώς σε δύο μήνες» ανέφερε ο Ρέγκλινγκ.

Ο κ. Σταικούρας συναντήθηκε και με τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Πετρίδη ο οποίος σε ανάρτησή του στο twitter έγραψε:

«Χρήσιμη πρώτη συνάντηση με Έλληνα ΥΠΟΙΚ Χρήστο Σταϊκούρα. Συμφωνήσαμε σε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας ιδιαίτερα για θέματα Eurogroup, Ecofin, κοινού οικονομικού ενδιαφέροντος Κύπρου και Ελλάδος».

