Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στον Kαναδά, χαμογελαστός με τζιν και σακίδιο στην πλάτη (Video)

O πρίγκιπας Χάρι έφθασε στον Καναδά για να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί με την σύζυγό του Μέγκαν και τον γιο τους Άρτσι έπειτα από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του ζευγαριού πριν από μερικές ημέρες ότι σχεδιάζει να απομακρυνθεί από τη βασιλική οικογένεια. Το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News πρόβαλε πλάνα που δείχνουν τον Χάρι να φθάνει στη Νήσο Βανκούβερ λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμφωνία με τη γιαγιά του βασίλισσα Ελισάβετ και με άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ζεύγους, πέρασαν έξι εβδομάδες στον Καναδά στο τέλος του περασμένου χρόνου προτού επιστρέψουν στη Βρετανία. Στις 10 Ιανουαρίου η Μέγκαν επέστρεψε στον Καναδά. Η εφημερίδα Daily Mail έγραψε ότι ο Χάρι προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ με την πτήση 85 της British Airways από το αεροδρόμιο του Λονδίνου Χίθροου περίπου στις 7 μμ τοπική ώρα.

