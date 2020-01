Νταβός 2020: Η κλιματική κρίση στο «μενού», το χάος ανάμεσα σε Τραμπ και Γκρέτα (Photos | Video)

Η παγκόσμια οικονομική ελίτ εγκύπτει στην κλιματική κρίση: Το 50ό Φόρουμ του Νταβός ξεκίνησε τις εργασίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ και την νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ. Τις διαμετρικά αντίθετες θέσεις τους για το Κλίμα χωρίζει το χάος.

Στο χιονισμένο κάδρο του Νταβός, η υπερθέρμανση του πλανήτη κυριαρχεί φέτος στις εργασίες του Παγκόσμιο Οικονομικού Φόρουμ, χωρίς να λείπουν οι κόντρες για τη φορολογία αλλά και οι απειλές για δασμούς.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν και ο Βρετανός ομόλογός του Σάτζιντ Τζάβιντ συγκρούστηκαν σήμερα για τη φορολογία, σε μια διαμάχη για το πώς η Ευρώπη φορολογεί τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρίες του κόσμου.

Ο Τζάβιντ δήλωσε ότι η Βρετανία θα προχωρήσει με τον φόρο επί των ψηφιακών υπηρεσιών τον Απρίλιο παρόλο που ο Μνούτσιν, που καθόταν λίγα μέτρα πιο πέρα στο ίδιο πάνελ, δήλωσε ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει «αυθαίρετα» αντίποινα.

Δίνοντας την εντύπωση ότι προσπαθεί να περιορίσει την ένταση, ο Μνούτσιν πρόσθεσε ότι το θέμα θα συζητηθεί κατ’ ιδίαν, όχι σε απευθείας τηλεοπτική κάλυψη, και ότι η βασική συζήτηση πιθανόν θα διεξαχθεί μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Ο Μνούτσιν δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συνάψουν μια νέα εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία μετά την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρκετά ευρωπαϊκά κράτη εξετάζουν την επιβολή φόρων σε μηχανές αναζήτησης, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά καταστήματα προκειμένου να αντισταθμίσουν την απώλεια εσόδων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ουάσινγκτον, που υποστηρίζει ότι ένας τέτοιος φόρος στοχοθετεί αθέμιτα τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Mnuchin dangles auto tariffs as a weapon to deal w/ digital taxes



"We think the digital tax is discriminatory in nature... if people want to just arbitrarily put taxes on our digital companies we will consider arbitrarily putting taxes on car companies"