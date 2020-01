Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στο Νταβός

Στην ανάγκη μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων αλλά και στον smoothing mechanism, τον μηχανισμό για τη μεταφορά των υπερ-πλεονασμάτων από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Μπρουνό Λεμέρ, σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση.

Ενόψει και της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου, οι δυο άνδρες συζήτησαν για το οικονομικό και επενδυτικό forum με θέμα την ελληνική οικονομία, που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στη γαλλική πρωτεύουσα. Στο ραντεβού με τον γάλλο υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ο πρωθυπουργός εξέφρασε προς τον κ. Λεμέρ την ικανοποίησή του και την εκτίμηση του ελληνικού λαού για τη στήριξη της Γαλλίας μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μεσόγειο.

Ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των διμερών επαφών του στο Νταβός, συναντήθηκε και με την υπουργό Άμυνας της Γερμανίας και πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Ανεγκρέτ Κραμπ-Κάρενμπάουερ. Στη διάρκεια της συνάντησης με την υπουργό Άμυνας της Γερμανίας συζητήθηκαν το περιβάλλον ασφάλειας στη Μεσόγειο, η κατάσταση στη Λιβύη και η συμπεριφορά της Τουρκίας. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι παρούσα στα επόμενα στάδια της διαδικασίας για τη Λιβύη. Το δεύτερο σκέλος της συζήτησης με την κυρία Κραμπ-Κάρενμπάουερ, αφορούσε την ιδιότητά της ως προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, το οποίο συνυπάρχει με τη ΝΔ στους κόλπους του ΕΛΚ.

Παράλληλα, την πεποίθηση πως εγχώριοι αλλά και ξένοι επενδυτές αντιμετωπίζουν με νέα εμπιστοσύνη την Ελλάδα εξέφρασε ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Bloomberg κατά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Τόνισε ότι οι αγορές έχουν αντιδράσει πολύ καλά στις εξελίξεις στη χώρα καθώς και ότι «στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος επτά έως οκτώ ετών».

Όσον αφορά την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η Άγκυρα επιδεικνύει μία ιδιαίτερα επιθετική στάση και υπέγραψε με την κυβέρνηση της Τρίπολης μία απαράδεκτη συμφωνία.

Σημειώνεται ότι η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δήλωσε από το Νταβός, ότι η Ελλάδα έχει σήμερα έναν πρωθυπουργό ο οποίος εφαρμόζει πραγματικά εντατικές μεταρρυθμίσεις, ενώ επισήμανε ότι η Ευρώπη έχει πάρει τα μαθήματά της από την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συζήτηση, παρουσία κοινού, με τον καθηγητή Ιστορίας των Πανεπιστημίων Harvard και Stanford, Niall Ferguson, στο Νταβός. Στην αρχή της συζήτησης ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το κλίμα έχει αλλάξει στην Ελλάδα και σοβαρές μεταρρυθμίσεις γίνονται στην κατεύθυνση της εξασφάλισης ενός περιβάλλοντος φιλικού σε επενδύσεις. Προέβαλε το γεγονός ότι πλέον υπάρχει μία σταθερή κυβέρνηση με καθαρή λαϊκή εντολή, κάτι που διασφαλίζει ότι δεν θα γίνουν εκλογές μέχρι το 2023 οπότε και υπάρχει ένα καθαρό σκηνικό για εκείνους που κοιτούν τα μακροοικονομικά μεγέθη.

The agreement between Turkey & Libya is legally and geographically preposterous. What has been signed completely disregards that our islands have a right to an exclusive economic zone, which goes against everything we know in International Law.

