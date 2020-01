Νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου ο Κόμπι Μπράιαντ

Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό με την τραγική κατάληξη που είχε ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε συντριβή ελικοπτέρου στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνια.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά ο ιστότοπος TMZ Sports, σημειώνοντας ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία βρήκαν επίσης τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, στους νεκρούς συγκαταλέγεται και η δεκατριάχρονη κόρη του.

CNN has confirmed that it was Kobe. Never imagined Kobe would ever go out like this man. If anyone can survive a chopper crash, it was him. pic.twitter.com/Gv1wqVptbt