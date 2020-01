Το στίγμα του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ - Πόσο χρόνο έμεινε στον αέρα

Το στίγμα του ελικοπτέρου που επέβαινε ο Κόμπι Μπράιαντ και τέσσερα ακόμη άτομα καταγράφει το flghtradar24.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του ιστοτόπου, το ελικόπτερο έμεινε στον αέρα για μόλις 25 λεπτά, διανύοντας μια απόσταση 47 χιλιομέτρων.

We are following media reports the Kobe Bryant was among those killed in a crash of an S-76 helicopter near Calabasas, CA this morning. Initial data indicate N72EX is the aircraft involved. Data for N72EX is available at https://t.co/47EEtYA3uP pic.twitter.com/XZSFafHgmU