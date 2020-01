«Φρικτά νέα»: Το πρώτο tweet του Τραμπ για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ

Για «φρικτά νέα» έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, αναφορικά με την είδηση του τραγικού θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ.

«Οι πληροφορίες λένε ότι ο μεγάλος Κόμπι Μπράιαντ του μπάσκετ και άλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε ένα ελικόπτερο στην Καλιφόρνια. Αυτά είναι φρικτά νέα!», έγραψε ο πλανητάρχης.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!