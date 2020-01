Κόμπι Μπράιαντ: Ξέσπασαν σε λυγμούς Τάκερ, Τσάντλερ και Ρίβερς

Οι Τάισον Τσάντλερ, Πι Τζέι Τάκερ και Όστιν Ρίβερες ξέσπασαν σε λυγμούς για το θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ πριν από το τζάμπολ του αγώνα των Ρόκετς με τους Νάγκετς.

Το ίδιο συνέβη και με τον Ντοκ Ρίβερς.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή. Στη συνέχεια όλοι φώναξαν το όνομα του μεγάλου Κόμπι.

After an extended moment of silence for Kobe Bryant a “Kobe! Kobe! Kobe!” chant rang throughout the Pepsi Center. pic.twitter.com/HSHvaM91c6