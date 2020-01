Κόμπι Μπράιαντ: Αυτά είναι τα 9 θύματα της μοιραίας πτήσης του ελικοπτέρου (Photos/Video)

Στο τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο Sikorsky S76 που μετέφερε τον θρύλο του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ, τραγικό θάνατο βρήκαν άλλα οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα ή αλλιώς Τζίτζι, η δεύτερη μεγαλύτερη από τις τέσσερις κόρες του Κόμπι.

Όλοι οι επιβαίνοντες μετέβαιναν σε αγώνα μπάσκετ όταν για άγνωστους ακόμα λόγους συνετρίβη.

Εκτός από τον Κόμπι και την κόρη του, άλλα τρία μέλη προερχόμενα από την ίδια οικογένεια έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα. Πρόκειται για τον Τζον Αλτομπέλι, προπονητή στην ομάδα μπάσκετ του Orange Coast College της Costa Mesa, τη σύζυγό του, Κέρι, και την κόρη τους Αλίσα, αγαπημένη συμπαίκτρια της Τζίτζι.

Gigi and her friend/teammate Alyssa who was also killed in the crash along with Alyssa’s mother Keri and father John. #RIPGianna #KobeBryant pic.twitter.com/YxTwaz3yrr