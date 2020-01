Δυσοίωνος επιδημιολόγος του Χάρβαρντ για τον κορονοϊό: Επιδημία «θερμοπυρηνικού» επίπέδου

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σχόλιο για την εξέλιξη της επιδημίας του κορονοΐού ανέβασε στο Twitter ο επιδημιολόγος στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ Έρικ Φέιγκλ-Ντινγκ, προσθέτοντας το «ειδικό βάρος» του σε όσους σημαίνουν συναγερμό για την επιδημία.

Συγκεκριμένα, στο ποστ του, ο Φέιγκλ-Ντίνγκ έγραψε:

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ! (sic) O νέος κορονοϊός είναι στο 3,8! Πόσο άσχημη είναι αυτή η αναπαραγωγική αξία; Είναι "θερμοπυρηνική", τόσο άσχημη, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο συντελεστή μεταδοτικότητας έξω από το... Twitter. Δεν υπερβάλλω».

HOLY MOTHER OF GOD - the new coronavirus is a 3.8!!! How bad is that reproductive R0 value? It is thermonuclear pandemic level bad - never seen an actual virality coefficient outside of Twitter in my entire career. I’m not exaggerating... #WuhanCoronovirus #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/6mmxIHL9Ue — Dr. Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 25, 2020

Σε άλλο του tweet σημείωσε ότι «δεν θέλω να είμαι ο πρώτος επιδημιολόγος που το παραδέχεται, αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε πιθανή ανεξέλεγκτη πανδημία που ο κόσμος δεν έχει δει από την ισπανική γρίπη του 1918».

10\ ... possibly an unchecked pandemic that the world has not seen since the 1918 Spanish Influenza. Let’s hope it doesn’t reach that level but we now live in the modern world with faster+ than 1918. @WHO and @CDCgov needs to declare public health emergency ASAP! — Dr. Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 25, 2020

Μάλιστα, όταν κάποιοι του επιτέθηκαν κατηγορώντας τον ότι κινδυνολογεί, απάντησε: «Κάποιοι λένε ότι προσπαθώ να προκαλέσω φόβο. Δεν προσπαθώ -είμαι επιστήμονας. Αυτός (σ.σ. ο ιός) είναι σοβαρός».