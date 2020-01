Φωτογραφίες από το εσωτερικό του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ, δυο μέρες πριν το τραγικό δυστύχημα (Photos/Video)

Μέσα σε αυτό το ελικόπτερο βρήκε τον θάνατο ο Κόμπι Μπράιαντ, η 13χρονη κόρη του και άλλοι 7 άνθρωποι. Πρόκειται για ένα Sikorsky S-76B, το οποίο θεωρείται η «λιμουζίνα των ελικοπτέρων».

Η φωτογραφία του Κόμπι, που καθόταν στη θέση στην οποία καθόταν όταν έγινε το δυστύχημα τραβήχτηκε στις 13 Απριλίου του 2016. Στο ίδιο ελικόπτερο δυο ημέρες πριν τη συντριβή του είχε φωτογραφηθεί ένα μικρό παιδί με την οικογένεια του. Αυτό προκύπτει από τους αναγνωριστικούς αριθμούς που βρίσκονται στην ουρά του.

Μάλιστα ένας χρήστης του twitter, ανέβασε το εξής σχόλιο: «Μέσα στο ελικόπτερο του Κόμπι βρέθηκε δυο μέρες πριν το δυστύχημα, ο αδερφός μου και η οικογένεια του. Θεέ μου δεν το πιστεύω, οι αριθμοί της ουράς είναι ίδιοι. Είναι το N72EX».

Το συγκεκριμένο ελικόπτερο φτιάχτηκε το 1991 και αρχικά το είχε αγοράσει η εταιρία Island Express Holding Corp.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Helis.com, στη συνέχεια αγοράστηκε από την Πολιτεία του Ιλλινόις για τη μεταφορά υψηλών προσώπων αλλά δεν το χρησιμοποίησαν πολύ.

Το ελικόπτερο στοιχίζει 13.000.000 δολάρια και ο συγκεκριμένος τύπος έχει «περισσότερες από 7,4 εκατομμύρια ώρες ασφαλούς και επιτυχημένης πτήσης».

Video from inside Kobe’s helicopter from last week pic.twitter.com/JzrpIyJpE2