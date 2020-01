Κορονοϊός: Αργούν ακόμη τα δύο νοσοκομεία - Οι Κινέζοι έδωσαν... παρατσούκλια σε μπουλντόζες και εκσκαφείς! (Videos)

Προχωρούν εντατικά οι εργασίες κατασκευής δύο νέων "κινητών" νοσοκομείων στην πόλη Βουχάν με χιλιάδες κλίνες για την περίθαλψη των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Μάλιστα την πορεία της κατασκευής των Leishenshan και Huoshenshan - όπως έχουν ονομαστεί τα δύο νοσοκομεία- παρακολουθούν 25 εκατομμύρια πολίτες σε live streaming, αντανακλώντας την τεράστια αγωνία των κατοίκων των πληγείων περιοχών για τον αγώνα που δίνε η χώρα τους για τον έλεγχο της επιδημίας.

Τα δύο νοσοκομεία θα έχουν 2.000 και 2.500 κλίνες, αντιστοίχως, και θα φιλοξενήσουν τους χιλίαδες ασθενείς που πλέον στιβάζονται στις υποδομές που πλέον δεν επαρκούν. Το έργο αναμένεται να οκοκληρωθεί μεταξύ 3 και 5 Φεβρουαρίου.

Τρία από τα πιο δημοφιλή μηχανήματα του έργου, τα οποία έχουν λάβει και διάφορα... παρατσούκλια με βάση το χρώμα τους από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι το περονοφόρο όχημα, ο φορτωτής και ο εκσκαφέας.

Η αρχική εξαγγελία έκανε λόγο για ανέγερση σε μόλις έξι ημέρες, αλλά σύντομα το όριο παράδοσης του έργου μετατοπίστηκε χρονικά κατά άλλες 4 ημέρες, φτάνοντας συνολικά τις δέκα.

#PRC China is racing to build two hospitals in a matter of days as authorities fight to contain the deadly coronavirus outbreak. #WuhanJiayou pic.twitter.com/hUeaFbpFrp