Οffice Line A.E: Αρωγός στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΔΕΣΦΑ

Η Office Line A.E, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πάροχος λύσεων Cloud στην Παγκόσμια αγορά και Microsoft Country Partner of the Year 2019 για την Ελλάδα, υλοποίησε με επιτυχία πλάνο Disaster Recovery, για τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε (ΔΕΣΦΑ), ο οποίος διαχειρίζεται μία κρίσιμη ενεργειακή υποδομή για την χώρα, διαφυλάσσοντας την απρόσκοπτη επιχειρησιακή συνέχεια της δραστηριότητάς του. Ειδικότερα, η εν λόγω λύση που είναι βασισμένη σε πλατφόρμα Azure, διασφαλίζει την επάρκεια της IT υποδομής του ΔΕΣΦΑ, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και παράλληλα την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα -σε πραγματικό χρόνο- των δεδομένων του με δυνατότητα πλήρους ανάκτησης σε ενδεχόμενη φυσική καταστροφή.

Με την ολοκλήρωση του έργου από την Office Line, ο ΔΕΣΦΑ επωφελείται ως εξής:

Μείωση του συνολικού κόστους (TCO) των ΙΤ υποδομών κατά 70%.

Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας στις υποστηρικτικές λειτουργίες του Οργανισμού.

Προστασία των δημόσια προσβάσιμων εφαρμογών του Οργανισμού.

Διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας συστημάτων και υποδομών.

Εξάλειψη επιχειρηματικού και επενδυτικού ρίσκου.

Συμμόρφωση με τα IT Standards.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, εκσυγχρονίστηκαν από την Οffice Line κρίσιμες υποδομές του Οργανισμού όπως: τo virtualization platform operating system, η έκδοση των βάσεων δεδομένων, καθώς και το περιβάλλον λειτουργίας του SharePoint, συμβάλλοντας στην επιτυχή κατάρτιση του Disaster Recovery Plan.

Ο κ. Πέτρος Θεοδωράκης, Διευθυντής Δραστηριοτήτων Γενικών Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ ανέφερε σχετικά: «Για τον ΔΕΣΦΑ η επιχειρησιακή συνέχεια αποτελεί αναγκαία συνθήκη της δραστηριότητάς του, δεδομένου ότι η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο είναι μια από τις βασικές προτεραιότητές της αποστολής μας ως εταιρεία. Με τη συνεργασία μας με την Office Line, όχι μόνο εξασφαλίζουμε αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων μας, αλλά επιτυγχάνουμε και αξιοσημείωτη μείωση του κόστους κτήσης τους».

Ο κ. Παναγιώτης Κουρής, Διευθύνων Σύμβουλος της Office Line δήλωσε: «Πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας, καθώς εξασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια σε μία εταιρεία που διαχειρίζεται μια κρίσιμη εθνική υποδομή. Ευχαριστούμε θερμά τον ΔΕΣΦΑ που μας εμπιστεύτηκε τον ψηφιακό του μετασχηματισμό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αυτή η σχέση εμπιστοσύνης μετεξελίχθηκε σε μια επιτυχημένη συνεργασία».