Ο Big Ben χτύπησε… Βrexit: Γιορτή από τους υποστηρικτές του «διαζυγίου», ιστορική ευκαιρία βλέπει ο Τζόνσον - Η επόμενη μέρα (Photos|Video)

Από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκίνησε στις Βρυξέλλες η υποστολή της βρετανικής σημαίας. Δύο ανώτεροι υπάλληλοι χρειάστηκαν λιγότερο από ένα λεπτό για να κατεβάσουν τη σημαία, να την διπλώσουν και να αποχωρήσουν χωρίς να κάνουν κανένα σχόλιο.

Μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα Βρυξελλών) υπεστάλησαν οι σημαίες της Βρετανίας στις έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες.

Το αντίστροφο συνέβη στην πρεσβεία της Βρετανίας στην βελγική πρωτεύουσα. Λίγες ώρες πριν την ιστορική αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, η μπλέ σημαία με τα 12 αστέρια κατέβηλε από τον ιστό, αφήνοντας μόνο τη βρετανική να κυματίζει.

Από τα μεσάνυχτα για τα υπόλοιπα 27 μέλη της ΕΕ, η Βρετανία θεωρείται πλέον τρίτη χώρα και η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της θα γίνει ξένη διπλωματική αποστολή. Η πινακίδα έξω από το κτίριο θα αντικατασταθεί ώστε να γράφει πλέον «Αποστολή του ΗΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Νωρίτερα, μέσα σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρέτισαν «μία Ευρώπη στην αυγή μιας νέας εποχής», υπενθυμίζοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι χάνει τα προνόμια του κράτους μέλους μετά το Brexit σε κοινή επιστολή τους που δημοσιεύεται σήμερα, ημέρα της βρετανικής αποχώρησης.

Ο Σαρλ Μισέλ, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο Νταβίντ Σασόλι δήλωσαν έτοιμοι να διαμορφώσουν μία νέα σύμπραξη με τους Βρετανούς γείτονες της Ευρώπης.

Καθώς ανοίγεται μία περίοδος διαπραγματεύσεων για την μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Λονδίνο, οι τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι «αν δεν υπάρξουν όροι ισοτιμίας στους τομείς του περιβάλλοντος, της εργασίας, της φορολογίας και των κρατικών επιδοτήσεων, δεν πρόκειται να υπάρξει ευρεία πρόσβαση (του Ηνωμένου Βασιλείου) στην ενιαία αγορά».

«Δεν μπορεί κανείς να διατηρήσει τα προνόμια που συνοδεύουν το καθεστώς του μέλους (της ΕΕ) όταν δεν έχει πλέον αυτήν την ιδιότητα», υπενθυμίζουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαπραγματευθεί την μετά το Brexit σχέση από τις αρχές του Μαρτίου και μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου στο τέλος του 2020.

«Αν και όχι πλέον μέλος της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να ανήκει στην Ευρώπη. Η κοινή γεωγραφία και η ιστορία μας, καθώς και οι δεσμοί μας σε τόσο πολλούς τομείς μας ενώνουν κατά αναπόδραστο τρόπο και μας κάνουν φυσικούς συμμάχους», σημειώνουν οι τρεις αξιωματούχοι.

Μετά το Brexit, «τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να οικοδομούν ένα κοινό μέλλον... Καμία χώρα δεν μπορεί, μόνη της, να ανασχέσει την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, να βρει λύσεις για το ψηφιακό μέλλον ή να κάνει την φωνή της να ακουστεί μέσα στην αυξανόμενη κακοφωνία που κυριαρχεί στον κόσμο», προειδοποιούν οι τρεις αξιωματούχοι. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει το έργο της μόλις ο ήλιος ανατείλει αύριο το πρωί», καταλήγουν.

Μακρόν: "Δεν μπορείτε να είστε εντός και εκτός"

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι αν και η Γαλλία θα ήθελε να σφυρηλατήσει στενούς δεσμούς με τη Βρετανία, μετά το Brexit, το Λονδίνο δεν μπορεί να αναμένει ότι θα χαίρει της ίδιας μεταχείρισης με την εποχή που ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Δεν μπορείτε να είστε εντός και εκτός", είπε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής παρέμβασης.

"Οι Βρετανοί επέλεξαν να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, επομένως δεν θα έχουν πλέον τα ίδια δικαιώματα", επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος.

Επίσης, ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε ότι η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ αποτελεί ένα "σοκ" και ένα "ιστορικό προειδοποιητικό σημάδι" για "ολόκληρη η Ευρώπη".

"Αυτή η αποχώρηση είναι ένα σοκ. Πρόκειται για ένα ιστορικό προειδοποιητικό σημάδι που πρέπει να αντηχήσει σε κάθε μια από τις χώρες μας, να ακουστεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και εμείς πρέπει να συλλογιστούμε".

"Αυτό το Brexit είναι δυνατό (...), διότι δεν αλλάξαμε αρκετά την Ευρώπη μας", τόνισε ο Γάλλος ηγέτης.

Μέρκελ: "Βαθιά τομή για όλους μας το Brexit”

Η καγκελάριος της Γερμανίας 'Ανγκελα Μέρκελ είπε στον λογαριασμό της στο podcast ότι θα επιθυμούσε «να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στενή σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία μετά την αποχώρησή της. Το Brexit είναι μια βαθιά τομή για όλους μας. Η Γερμανία θέλει να παραμείνει στενός συνεργάτης και φίλος της Μεγάλης Βρετανίας διότι μοιραζόμαστε κοινές αξίες».

Η Γερμανίδα καγκελάριος πρόσθεσε πως «ακόμη και μετά την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να προχωρά μπροστά. Τα 27 κράτη μέλη της Ένωσης θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσουν με επιτυχία την Ευρώπη».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά τις (εμπορικές) διαπραγματεύσεις με τη Μεγάλη Βρετανία με καλή διάθεση, αλλά εκπροσωπώντας και τα δικά της συμφέροντα. Πολλά θα εξαρτηθούν όμως επίσης και από τη Μ. Βρετανία», επισήμανε.

Αθήνα - Λευκωσία για το Brexit

Σήμερα είναι μία ημέρα λύπης, αλλά και η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο, στη βάση της φιλίας και της συνεργασίας, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Διαβεβαιώνει πως η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για το Brexit και έτοιμη να συμβάλλει στη θεμελίωση μίας ισχυρής μελλοντικής σχέσης.

Η Κύπρος προσβλέπει στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρει το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφορικά με το Brexit, στην οποία ενημερώνει για τα όσα έχουν συμφωνηθεί και που μπορεί να αποταθεί το κοινό για περαιτέρω πληροφορίες.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση απόψε (31/1) τα μεσάνυχτα, ώρα Βρυξελλών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κύπρος, προστίθεται, όπως και ολόκληρη η ΕΕ, έχει εκφράσει τη λύπη της για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο σέβεται τη σχετική απόφαση της χώρας.

Την ίδια στιγμή, σημειώνεται, «προσβλέπουμε στην επόμενη μέρα και στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο».

Σε σχέση με την Συμφωνία Αποχώρησης ενημερώνει ότι αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1 Φεβρουαρίου 2020 και διασφαλίζει την ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την παροχή ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την αποχώρηση του ΗΒ.

Γιορτάζουν οι υποστηρικτές του Brexit

Χιλιάδες ευρωσκεπτικιστές γιορτάζουν την Ημέρα του Brexit στο Λονδίνο και σε άλλες βρετανικές πόλεις. Ένας υποστηρικτής του Brexit έκαψε σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίπλα στην Ντάουνινγκ Στριτ, στην καρδιά του Λονδίνου, την ώρα που άλλοι αποδοκίμαζαν διαδηλωτές υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, ώρες προτού η Βρετανία αποχωρήσει από την ΕΕ.

Περίπου 200-300 υποστηρικτές της ΕΕ βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα γιουχαΐσματα οπαδών του Brexit, καθώς πραγματοποίησαν πορεία από την Ντάουνινγκ Στριτ στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λονδίνο. Αστυνομικοί παρατάχθηκαν για να κρατήσουν σε απόσταση τις δύο ομάδες.

Οι διαδηλωτές υπέρ του διαζυγίου του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες τραγουδούσαν "ντροπή σας ντροπή σας", "χαμένοι-χαμένοι" και "αντίο ΕΕ" στους ρυθμούς του τραγουδιού Auld Lang Syne.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το περιορισμένης κοπής νόμισμα που δόθηκε σήμερα σε κυκλοφορία από το βασιλικό νομισματοκοπείο, έχει ήδη εξαντληθεί. Πρόκειται για το νόμισμα της μισής λίρας (50p), το οποίο είναι χρυσό και επετειακό, και κόπηκε μόνο σε 1.500 αντίτυπα, προς 945 λίρες το καθένα.

Leaving City Hall @MayorofLondon event to support London’s EU citizens @SadiqKhan told @BBCRadioLondon @EddieNestorMBE London will stay close to Europe after #BrexitDay Some here told me they wanted to spend today with people like them. More with me & @DuncanBarkes at 10pm pic.twitter.com/3NWUiSrGza