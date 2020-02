Το συγκινητικό «αντίο» των Λέικερς στον Κόμπι Μπράιαντ: Συγκίνηση στο γήπεδο - Ξέσπασε σε κλάματα ο Λεμπρόν (Photos/Video)

Βαθειά συγκίνηση επικράτησε στον πρώτο αγώνα των Λέικερς μετά τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Επρόκειτο για την αναμέτρηση των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, όπου φίλαθλοι και παίκτες αποχαιρέτισαν με τον πιο συγκινητικό τρόπο τον «black mamba».

Τα φώτα έσβησαν και μέσα σε μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα τιμήθηκε η μνήμη του Μπράιαν αλλά και της κόρης του, Τζιάνα.

Στη μία πλευρά του γηπέδου υπήρχαν φανέλες του Κόμπι με τον αριθμό 24, στην άλλη με τον αριθμό 8.

Fans at tonight’s Lakers game against the Trail Blazers will receive these shirts to honor Kobe Bryant. One number for each side of Staples Center. pic.twitter.com/mmJ5wbSF9p