Λονδίνο: «Τρεις τραυματίες από την επίθεση» - Ο δράστης άρπαξε το μαχαίρι από μαγαζί

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο καθώς ένας άνδρας οπλισμένος με μαιχαίρι φέρεται να επιτέθηκε σε πολίτες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Σύμφωνα με αναφορές από βρετανικά ΜΜΕ το περιστατικό χαρακτηρίζεται από την αστυνομία ως «τρομοκρατικό».

Η Express μεταδίδει ότι ο δράστης άρπαξε το μαχαίρι από ένα κατάστημα πριν ξεκινήσει να μαχαιρώνει αδιακρίτως.

3 people stabbed, they're on the floor, not sure if dead or alive, and the responsible had a knife. Fires were shot from the police.#streatham #news pic.twitter.com/sx7HxSDDMc