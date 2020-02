Κορονοϊός: Συγκινητικές εικόνες από τα νοσοκομεία της Ουχάν - Τραγουδούν στους ασθενείς για να τους δώσουν κουράγιο (Video)

Με κάθε μέσο προσπαθούν κάτοικοι, ασθενείς, γιατροί και νοσηλευτές της Ουχάν, της πόλης από την οποίαν ξεκίνησε ο νέος κορονοϊός, να αντιμετωπίσουν τον αόρατο εχθρό.

Βίντεο που ανήρτησε το Russia Today καταγράφει νοσηλευτές, φορώντας πλήρη προστατευτική εξάρτηση, να τραγουδούν στους ασθενείς κρατώντας τους παράλληλα από το χέρι, προσπαθώντας να τους δώσουν κουράγιο στη μάχη που δίνουν με τον επικίνδυνο ιό.

Δείτε το βίντεο:

