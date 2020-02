Λέσβος: Επεισόδια σε πορεία χιλιάδων αιτούντων ασύλου στη Μόρια - ΜΑΤ ψεκάζουν με χημικά μικρά παιδιά (Videos/Photos)

Πορεία από τον καταυλισμό της Μόριας προς τη Μυτιλήνη πραγματοποιούν από το πρωί περισσότεροι από 2.000 αιτούντες άσυλο.

Οι αιτούντες άσυλο ζητούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και επιτάχυνση των διαδικασιών.

Οι περίπου 2.000 αιτούντες άσυλο που διαδηλώνουν, φώναζαν «Azadi- Azadi» (σ.σ. «ελευθερία»), διαμαρτυρόμενοι ενάντια στον πολύμηνο εγκλωβισμό τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το τοπικό site stonisi.gr, η αστυνομία έκανε προσπάθεια να ανακόψει την πορεία τους προς τη Μυτιλήνη.

Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν ρίψη δακρυγόνων και χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, όταν περίπου 500 διαδηλωτές διέφυγαν από τα στενά, ενώ 1500 έχουν μπλοκαριστεί από διμοιρίες των ΜΑΤ καθώς η αστυνομία επιχειρεί να ανακόψει τους διαδηλωτές από το να φτάσουν στη Μυτιλήνη.

Οι διαδηλωτές ανάβουν φωτιές σε χωράφια πλησίον της ΔΕΗ, καθώς γίνεται ρίψη δακρυγόνων ακόμα και κατά μικρών παιδιών, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ΜΚΟ ετοιμάζουν για εκκένωση τον καταυλισμό Καρά Τεπέ εξαιτίας των χημικών.

People breaking through olive grove fields close to Moria, after police blocked them from going to the port town of Mytilini to protest. Heavy use of tear gas, among the protesters many families. #Live pic.twitter.com/haYzgF9mS6

Father of two kids from Afghanistan, one 11 yo & the other 6 yo asking me to record his voice to #EU: “I didn’t come here for money, I came here for safety and for my kids to have an education.” Kids heavily tear gassed. #moria #lesbos #refugeesgr pic.twitter.com/XY6M78qEqs