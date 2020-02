Αθάνατο βρετανικό φλέγμα: «Έχουμε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να κλείσετε - Οι άνθρωποι πρέπει να φάνε» (Video)

Αν κάποιος είχε την παραμικρή αμφιβολία σχετικά με το βρετανικό φλέγμα, αρκεί ένα viral βίντεο που δείχνει όλα όσα διαδραματίστηκαν σε μία καφετέρια κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε την Κυριακή στο Λονδίνο για να πειστεί

Όπως φαίνεται στο βίντεο ένας αστυνομικός μπαίνει στην καφετέρια, που βρίσκεται κοντά στο σημείο της επίθεσης και λέει: «Πρέπει να κλείσετε. Πρέπει να εκκενωθεί ο χώρος, να φύγετε όλοι. Σημειώθηκε ένα τρομοκρατικό επεισόδιο. Αν θέλετε να είστε ασφαλείς, πρέπει να με ακούσετε».

Προφανώς η εντολή του αστυνομικού βρήκε κάποιους στη διάρκεια του μεσημεριανού. Και μία γυναίκα ακούγεται να απαντάει στον αστυνομικό. «Δώστε μας μισή ώρα, γιατί οι άνθρωποι πρέπει να φάνε».

Ο αστυνομικός μπροστά στην απίστευτα φλεγματική αντίδραση μοιάζει να τα χάνει και ακούγεται να λέει: «Κυρία μου, ένας τρομοκράτης έχει πυροβοληθεί εδώ κοντά, πιθανόν να έχει γιλέκο με βόμβα. Αν θέλετε να παραμείνετε ανοιχτά για μισή ώρα ακόμα και να θέσετε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές κάντε το».

Police: “Sorry guys. You need to close. We need to evacuate - there’s been a terror incident just down the street.”



Cafe staff: “Just give us half an hour because people have to eat.”

#Streatham pic.twitter.com/O3RmYImQKC