Ο «βασιλιάς του τρόμου» εγκατέλειψε το Facebook - «Πυρά» για ψευδείς πληροφορίες

Ο «βασιλιάς του τρόμου», ο επιτυχημένος συγγραφέας Στίβεν Κινγκ, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το Facebook, εκφράζοντας ανησυχία για τις «ψευδείς πολιτικές διαφημίσεις» που προβάλλονται από την πλατφόρμα.

«Παρατάω το Facebook. Δεν αισθάνομαι άνετα με την πλημμύρα των ψευδών πληροφοριών που επιτρέπει στις πολιτικές διαφημίσεις, ούτε είμαι σίγουρος για την ικανότητά του να προστατεύσει την ιδιωτικότητα των χρηστών του», έγραψε ο Κινγκ.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.