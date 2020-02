Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ «Hamilton» έρχεται στη μεγάλη οθόνη (Video)

Το μιούζικαλ «φαινόμενο» που το 2016 «σάρωσε» τα βραβεία Τόνι, αποσπώντας την ίδια χρονιά και ένα Πούλιτζερ στην κατηγορία του θεάτρου, το 2021 αναμένεται να εμφανιστεί και στη μεγάλη οθόνη.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ πρόκειται για μια συμφωνία-μαμούθ ύψους 75 εκατ. δολαρίων!



Ο λόγος, φυσικά, για το πολυβραβευμένο «Hamilton» του Λιν Μανουέλ Μιράντα το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη βιογραφία του Αλεξάντερ Χάμιλτον, ενός από τους «Ιδρυτές Πατέρες» των Ηνωμένων Πολιτειών, που έγραψε το 2004 ο ιστορικός Ρον Τσέρνοου.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μιούζικαλ, το οποίο χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της hip hop και της R&B μουσικής επιχειρεί να αφηγηθεί την πολυτάραχη ζωή του Χάμιλτον, ο οποίος έβαλε τα θεμέλια του οικονομικού συστήματος των ΗΠΑ, πρωταγωνίστησε σε ένα από τα πρώτα «ερωτικά σκάνδαλα» της πολιτικής ζωής της χώρας, βίωσε οικογενειακές τραγωδίες και σκοτώθηκε σε μονομαχία το 1804.

Disney presents:

Hamilton.

With The Original Broadway Cast.

Filmed onstage at The Richard Rodgers Theatre.

In A Theater Near You.

October 15, 2021.#Hamilfilm pic.twitter.com/z4ohfWXzi3