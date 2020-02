Κορονοϊός: Στους 490 οι νεκροί, φρένο στους θανάτους εκτός Κίνας - Θρίλερ σε κρουαζιερόπλοιο στην Ιαπωνία (Videos)

Το σύνολο των θανάτων εξαιτίας της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός στην Κίνα αυξήθηκε σε 490 ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης 4ης Φεβρουαρίου, καθώς οι αρχές της επαρχίας Χουμπέι, που αποτελεί την εστία της μόλυνσης, κατέγραψαν 65 νέους θανάτους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της Εθνικής Επιτροπής Υγείας.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Κίνα ανήλθε χθες σε 3.887, εκ των οποίων 3.156 στην επαρχία Χουμπέι, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι πλέον 24.324.

Με μοναδικές εξαιρέσεις έναν Κινέζο από την Ουχάν, την πρωτεύουσα της Χουμπέι όπου εντοπίστηκε ο 2019-nCoV, που πέθανε στις Φιλιππίνες, κι ενός ασθενούς που πέθανε στο Χονγκ Κονγκ, όλοι οι θάνατοι εξαιτίας της επιδημίας έχουν καταγραφεί στην ηπειρωτική Κίνα.

Π.Ο.Υ. : Ισχυρά μέτρα έλαβε το Πεκίνο

Τα «ισχυρά μέτρα» που έλαβε το Πεκίνο εναντίον του νέου κοροναϊού προσφέρουν ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για να σταματήσει η εξάπλωση παγκοσμίως, η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο 425 ανθρώπων μονάχα στην ηπειρωτική Κίνα, διαβεβαίωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του εκτελεστικού Συμβουλίου του ΠΟΥ στη Γενεύη, ο Αιθίοπας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς είπε ότι «υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας χάρη στα ισχυρά μέτρα που έλαβε η Κίνα στο επίκεντρο» της επιδημίας.

«Να μην αφήσουμε να κλείσει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας» υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο διευθυντής του ΠΟΥ κατηγόρησε σήμερα ορισμένες πλούσιες χώρες ότι «καθυστερούν πολύ» στο να μοιράζονται τις πληροφορίες σχετικά με τα κρούσματα του νέου κοροναϊού, αξιώνοντας να επιδεικνύεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη σε διεθνές επίπεδο με στόχο να καταπολεμηθεί η επιδημία ιογενούς πνευμονίας.

Ιαπωνία: Δέκα επιβάτες του Diamond Princess με κορονοϊό

Πάνω από δέκα άνθρωποι πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας, επιβεβαιώθηκε μέσω εργαστηριακών εξετάσεων ότι έχουν μολυνθεί από τον νέο κοροναϊό, μεταδίδει το ιαπωνικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Ασάχι, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας.

Χθες Τρίτη άρχισαν να εξετάζονται οι 3.711 επιβαίνοντες στο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο με 2.666 επιβάτες και 1.045 μέλη πληρώματος, που τελούν πλέον σε απομόνωση πάνω στο σκάφος.

Την απόφαση να τεθούν σε απομόνωση οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου πυροδότησε η επαλήθευση του γεγονότος ότι 80χρονος επιβάτης του ο οποίος αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ έχει μολυνθεί από τον 2019-nCoV.

#HongKong ’s NIGHTMARE — the enormous World Dream cruise ship now in #harbor . 3 confirmed #coronavirus cases. 30 crews with #flu symptoms. 1,800 #quarantined . This cruise was sent back from #Taiwan , which refused entry ytd. #blessHongKong #2019nCoV pic.twitter.com/lSmguQFLRy

A virus was detected in 10 people on the giant cruise ship Diamond Princess, which was quarantined for suspected coronavirus in the port of Yokohama, #Japan. There were about 3700 people in the ship.#coronaviruspic.twitter.com/HeMC9wfl6C