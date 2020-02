Insta Give Away από το Ποντίκι - Κερδίστε 10 μπλούζες εμπνευσμένες από το σήμα της εφημερίδας μας! (Photos)

Κερδίστε 10 μπλουζάκια με στάμπες εμπνευσμένες από το λογότυπο της εφημερίδας μας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν τα εξής απλά βήματα 1. Follow @topontikigr στο Instagram! 2. Like σε αυτό το post! 3. Mention σε σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία στο Instagram 2 φίλους σας. Οι 10 νικητές θα ανακοινωθούν, μετά από κλήρωση, την Τετάρτη (12/2, 14:00) με comment στο συγκεκριμένο post στο Instagram και με προσωπικό μήνυμα στο προφίλ τους. Καλή τύχη! #GiveAway #giveawaygreece #giveawaygr #giveawaycontest #giveawaytime

A post shared by Το Ποντίκι (@topontikigr) on Feb 5, 2020 at 12:27am PST