Τη Μαράια Κάρεϊ μιμείται ο Τζον Λέτζεντ για τον Άγιο Βαλεντίνο - Νέα παρωδία (Videos)

Η Mariah Carey γύρισε το πρώτο viral βίντεο της το 2019, στο οποίο ξυπνούσε από ένα τηλεφώνημα του Άγιου Βασίλη.

Και την Τρίτη, ο John Legend μιμήθηκε το βίντεο με ένα δικό του, στο οποίο ξυπνούσε με μια κλήση από τον άγγελο «Έρωτα» και φώναζε «Ήρθε η ώρα».

Αλλά αντί του τραγουδιού της Carey «All I Want for Christmas Is You», ακούγεται το νέο κομμάτι τραγουδοποιού-τραγουδιστή «Conversations in the Dark».

Το βίντεο ξεκίνησε με τον τραγουδιστή να πηγαίνει στο κρεβάτι στις 11:59 το βράδυ στις 31 Ιανουαρίου.

Μόλις το ρολόι μετατραπεί σε 12:00, το τηλέφωνο άρχισε να κουδουνίζει με μια κλήση από τον “Cupid” (Έρωτα).

Ο καλλιτέχνης σήκωσε το τηλέφωνο και αποκαλύπτεται ότι φοράει πολυτελείς πιτζάμες από μετάξι, ενώ βρισκόταν σε κρεβάτι με ροδοπέταλα.

«Έρωτα?» είπε ο τραγουδιστής, στον οποίο απάντησε μια φωνή στο τηλέφωνο: «Γεια σου John».

«Ήρθε η ώραααααα» τραγούδησε ο John, καθώς άρχισαν να παίζει το τελευταίο του single.

Έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram για το διασκεδαστικό βίντεο: «Το κάνω σωστά, βασίλισσα Mariah Carey;».