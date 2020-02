Νεκρός ο «Ποπάι», ο «εκτελεστής» του Πάμπλο Εσκομπάρ (Photos)

Το «πρωτοπαλίκαρο» του Πάμπλο Εσκομπάρ, ο Τζον Χάιρο Βελάσκες, ο οποίος είχε το ψευδώνυμο «Ποπάι» πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στην Μπογκοτά σε ηλικία 58 ετών.

Σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται αναφορές τοπικών ΜΜΕ, ο Βελάσκες είχε καρκίνο στον οισοφάγο που έκανε μετάσταση στο στομάχι και από τις 31 Δεκεμβρίου νοσηλευόταν στο νοσοκομείο αφήνοντας την τελευταία πνοή του την Πέμπτη.

Ο «Ποπάι» είχε ένα τεράστιο ποινικό μητρώο λειτουργώντας υπό τις εντολές του Πάμπλο Εσκομπάρ για το καρτέλ Μεδεγίν και κατηγορήθηκε για εκατοντάδες δολοφονίες.

Ο Τζον Χάιρο Βελάσκες ήταν ο συγγραφέας του βιβλίου «Surviving Pablo Escobar: "Popeye" The Hitman 23 Years and 3 Months in Prison» που κυκλοφόρησε το 2005, είχε το δικό του κανάλι στο Youtube με περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια συνδρομητές και δική του ιστοσελίδα, που περιέγραφε τον εαυτό του ως ένα «ένα άλλο άτομο» που έμαθε έπειτα από τα όσα έζησε.