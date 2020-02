Σύγχυση και θρίλερ με την είδηση για τον θάνατο του γιατρού που είχε προβλέψει τον κορονοϊό (Photo)

Ο Κινέζος οφθαλμίατρος που πρώτος προσπάθησε να σημάνει συναγερμό για την επιδημία του νέου κοροναϊού πέθανε την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε επισήμως το Κεντρικό Νοσοκομείο της Ουχάν, όπου νοσηλευόταν.

Νωρίτερα είχε προκληθεί σύγχυση γύρω από την κατάσταση της υγείας του 34χρονου Λι Ουενλιάνγκ, καθώς πολλά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν νωρίς το απόγευμα ότι ο Ουενλιάνγκ πέθανε, αποσύροντας αργότερα την είδηση, ή μεταδίδοντας με νεότερες αναρτήσεις τους ότι είναι ζωντανός και ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Κεντρικό Νοσοκομείο της κινεζικής πόλης, επίκεντρο του νέου κοροναϊού, ανακοίνωσε πως ο Λι Ουενλιάνγκ «απεβίωσε στις 2:58 τα ξημερώματα της Παρασκευής, τοπική ώρα, (20:58 ώρα Ελλάδας) στις 7 Φεβρουαρίου».

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπητήρια», τόνισε η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Ο Λι Ουενλιάνγκ, 34 ετών, εργαζόταν στην Ουχάν και στις 30 Δεκεμβρίου 2019 ανέφερε σε πρώην συμφοιτητές του, μέσω της κινεζικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat, ότι επτά ασθενείς, εργαζόμενοι στην τοπική ιχθυαγορά, διαγνώστηκαν με μια ασθένεια που παραπέμπει στο SARS (Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο) και έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Λίγο αφότου ανήρτησε αυτό το μήνυμα ο Λι κατηγορήθηκε από την αστυνομία της Ουχάν για διασπορά φημών. Ήταν ένας από τους πολλούς γιατρούς που στοχοθέτησε η αστυνομία επειδή προσπάθησαν να προειδοποιήσουν για τον νέο ιό, τις πρώτες ημέρες της επιδημίας από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 560 άνθρωποι.

Στις 12 Ιανουαρίου ο γιατρός εισήχθη για νοσηλεία, αφού προσβλήθηκε και ο ίδιος από τον ιό.

Την ίδια ημέρα που ο Λι έστειλε το μήνυμα στους φίλους του, η Δημοτική Επιτροπή Υγείας της Ουχάν ενημέρωσε τις ιατρικές υπηρεσίες της επαρχίας ότι ασθενείς, εργαζόμενοι στην Αγορά Θαλασσινών Χουανάν, έπασχαν από «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας». «Οι οργανισμοί ή μεμονωμένα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν πληροφορίες περί της θεραπείας στο κοινό χωρίς έγκριση», προειδοποιούσε αυτή η ειδοποίηση.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Δεκεμβρίου οι υπηρεσίες υγείας της Ουχάν, συγκάλεσαν κατεπείγουσα σύσκεψη για να συζητήσουν την επιδημία. Λίγο αργότερα, ο Λι κλήθηκε από τους ανωτέρους του στο νοσοκομείο να εξηγήσει πώς γνώριζε για τα κρούσματα, σύμφωνα με την εφημερίδα Beijing Youth Daily.

Αργότερα την ίδια ημέρα, οι αρχές της Ουχάν ανακοίνωσαν το ξέσπασμα του ιού και ενημέρωσαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ωστόσο στις 3 Ιανουαρίου ο Λι κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και του έγιναν συστάσεις επειδή «διέδιδε φήμες στο διαδίκτυο» και «διατάραξε τη δημόσια τάξη». Αναγκάστηκε να υπογράψει μια δήλωση και υποσχέθηκε να μην διαπράξει άλλες «έκνομες ενέργειες». Ήταν ένας από τους οκτώ ανθρώπους για τους οποίους η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για «διασπορά φημών».

Να σημειωθεί πάντως ότι αργότερα οι τοπικές αρχές του ζήτησαν συγγνώμη.

Στις 10 Ιανουαρίου, αφού φρόντισε εν αγνοία του έναν φορέα του ιού, ο Λι άρχισε να βήχει, ανέβασε πυρετό και εισήχθη και ο ίδιος στο νοσοκομείο δύο ημέρες αργότερα. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία και σήμερα απεβίωσε.

(Με πληροφορίες από CNN, BBC)

