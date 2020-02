Μεξικό: Ο Λαβρόφ κατήγγειλε την πολιτική των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε χθες Πέμπτη την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Βενεζουέλας, στηλιτεύοντας τις «προκλήσεις» της Ουάσινγκτον και τις προσπάθειες να δημιουργηθεί όπως υποστήριξε ένα πρόσχημα για να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση. Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον έχουν συγκρουστεί επανειλημμένα για τη Βενεζουέλα. Ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και ρώσοι στρατιωτικοί σύμβουλοι θεωρείται ότι διαδραματίζουν ρόλο στην υποστήριξη της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Οι ΗΠΑ και άλλες περίπου σαράντα χώρες έχουν αναγνωρίσει ως νόμιμο πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, ο οποίος προσπαθεί να ανατρέψει τον Μαδούρο. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει επιβάλλει σειρά κυρώσεων σε βάρος της κυβέρνησης της Βενεζουέλας.

Ο Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μεξικό, έκρινε ότι οι προσπάθειες να εκδιωχθεί ο Νικολάς Μαδούρο από την προεδρία δεν είναι «χρήσιμες» και ότι οι αμερικανικές απειλές προς τη Βενεζουέλα είναι αντιπαραγωγικές.«Κανένας δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των πολιτών της Βενεζουέλας για λογαριασμό τους, όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν κάλλιστα να προσπαθήσουν να τους εμποδίσουν να διαπραγματευθούν. Βλέπουμε τέτοιου είδους προσπάθειες ως απόπειρα δημιουργίας ενός προσχήματος για να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Η Ρωσία και το Μεξικό συμφωνούν στην κατηγορηματική θέση ότι αυτό είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε ο Λαβρόφ μετά τη συνάντησή του με τον μεξικανό ομόλογό του Μαρσέλο Εμπράρδ. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στηλίτευσε επίσης το ότι κατ’ αυτόν η αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι προσκολλημένη στο παρελθόν και κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως βασίζεται σε τακτικές εκφοβισμού. «Οι ΗΠΑ νομίζουν ότι τα πάντα επιτρέπονται, απειλούν τους συνομιλητές, επιβάλλουν τιμωρίες και κυρώσεις», ανέφερε ο Λαβρόφ. Πρόσθεσε πως η Ουάσινγκτον «απειλεί» τονίζοντας συχνά πως «όλες οι επιλογές είναι πάνω στο τραπέζι» και ότι επιδίδονται σε «προκλήσεις» στη Βενεζουέλα. Κατηγόρησε επίσης τον Χουάν Γκουαϊδό για την διακοπή των συνομιλιών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας στο Όσλο πέρυσι.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Λαβρόφ, Ρωσία και Μεξικό «συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να αναβιώσουν νεοαποικιοκρατικά δόγματα, όπως το δόγμα Μονρό, ή να επαναληφθεί το σενάριο των διαβόητων ‘χρωματιστών επαναστάσεων’ εγείρουν απειλή επικίνδυνης κλιμάκωσης των εντάσεων». Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, την οποία επέτεινε η πίεση των ΗΠΑ, που επιβάλλουν κυρώσεις ιδίως στον πετρελαϊκό τομέα.

