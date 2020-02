Τα κρουαζιερόπλοια του κορονοϊού: 9.000 άνθρωποι σε καραντίνα εν πλω (Photos/Video)

Περίπου 24 επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου της εταιρείας Carribean το οποίο έχει ελλιμενιστεί στο Νιού Τζέρσι, ελέγχονται ως ύποπτα κρούσματα του νέου κορονοϊού και οι τέσσερις από αυτούς στάλθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Μπαγιόν.

Ο Τζίμι Ντέιβις, δήμαρχος μιας πόλης που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη, εξήγησε ότι η νοσηλεία των τεσσάρων αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους και ότι τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) άφησαν να εννοηθεί ότι η δεν υφίσταται σοβαρή απειλή.

«Ενημερώθηκα ότι τα CDC θεωρούν το συμβάν αυτό ‘Κάτω του χαμηλού κινδύνου’» ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Facebook.

Σε βίντεο διακρίνονται ασθενοφόρα να προσεγγίζουν το πλοίο και τραυματιοφορείς να μεταφέρουν τουλάχιστον έναν άνθρωπο πάνω σε φορείο.

Στην Πολιτεία του Νιου Τζέρσι δεν έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού μέχρι στιγμής. Στις ΗΠΑ έχουν αναφερθεί συνολικά 12 κρούσματα, εκ των οποίων κανένα δεν ήταν θανατηφόρο. Τα CDC εκτιμούν ότι ο κίνδυνος εκτεταμένης διάδοσης του ιού στις ΗΠΑ παραμένει πολύ χαμηλός.

I have been briefed on the RC cruise ship arriving this morning. I am certain that the NJ DoH, CDC, and PA NY/NJ are prepared and equipped to address any concerns this morning.